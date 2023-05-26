快訊／選罷法「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒者終身不得參選

▲立法院三讀《選罷法》修法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（26日）三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，其中關鍵第26條修法，朝野始終難以取得共識，訴諸院會表決大戰，最終通過民進黨團版本。修法增訂曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、國安三法、內亂外患、洗錢防制法等罪，經有罪判決確定者，終身不得參選。

九合一大選後，民進黨推動《選罷法》修法，加嚴參選人門檻，其中兩大爭點「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」朝野在協商階段難以達成共識最終送立院表決。

三讀條文明定，曾犯內亂外患罪、貪污罪、反滲透法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪，經有罪判決確定者，另被判死刑、無期徒刑、10年以上刑度尚未定讞者，終身不得登記為候選人。

但第26條關鍵條文有兩大深水區，包括「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」，如前總統陳水扁之子陳致中未來無法再次參選；朝野立委認為違反比例原則，應改採刑度認定。以及「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」，引發違反無罪推定原則的疑慮。但最終仍表決通過。

▼民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、內政委員會召集人陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量立委邱顯智認為，院版提案大開民主倒車，但排黑條款用罪名處理終身不得參選，違反比例原則，應改以刑度認定，且應為暫時性、而非終身，台灣社會不能容忍年輕時誤入歧途、被判緩刑的民眾嗎？這個到最後一定是違憲條文，大家一定要謹慎思考。

民眾黨立委張其祿表示，清廉政治是社會期待，但用什麼手段還可以再討論，這次兩大黨訴諸最為嚴厲的法律規範，但是否有不符比例原則等問題，仍有爭議，未來也可能會有人提出憲法訴訟，民眾黨並未提出相關修法版本，但也不會反對修法條文，但通過後是否會有違憲爭議？相關執法機關必須提前因應，讓清廉政治能夠落實。

國民黨立委陳玉珍指出，民進黨九合一失利後，外界直指是因和黑金關係匪淺，民進黨也推出排黑條款，內政委員會舉行7次會議進行充分討論，已經達成以刑度限制參政權的初步共識。

陳玉珍批評，昨日朝野協商中，民進黨完全不尊重朝野通過相關條文，相關代表跟幹部完全沒有參與討論，卻否認委員會討論結果，完全展現執政傲慢態度，民進黨版本只是賴清德一言堂立法。