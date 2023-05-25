狂灌「深水炸彈」醉了！辣妹為討回一隻鞋　慘遭淫男撿屍喊不要

▲台中女子在與友人聚餐時狂喝「深水炸彈」，醉到不醒人事後，慘遭友人猥褻。（圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一位辣妹蕾蕾(化名)深夜和一群朋友到舞廳聚餐，因喝了許多「深水炸彈」，也就是啤酒加威士忌後，醉到不醒人事，被曾姓友人趁機撿屍猥褻。蕾蕾事後報警，高雄地院審結，判定曾男犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處7月徒刑。

判決指出，蕾蕾於去年1月25日凌晨2時許，和朋友曾男等人一同前往舞廳聚餐，期間她狂灌啤酒和威士忌。喝到清晨6點多，蕾蕾和其中一名友人叫了一輛計程車打算回家，酒醉的蕾蕾上車後，突然發現腳上有隻鞋子不見了，認定是被曾男拿走，遂要友人聯絡曾男，再獨自坐計程車前往曾男住處討鞋。

曾男等蕾蕾到他家後，見她不勝酒力，就抱著她搭電梯上樓，並攙扶她到房間躺床。不料曾男見蕾蕾意識不清，竟色心大起，也躺在蕾蕾身旁，對她強吻、撫摸下體。蕾蕾隱約感覺曾男在摸她，雖喊「不要」但無力抗拒，直到她的手機一直響個不停，她奮力爬起來接電話，曾男才罷手。事後蕾蕾不堪受辱，報警處理。

全案審理時，曾男辯稱當時是蕾蕾主動親吻她，他也回親蕾蕾，後來見她搖頭，就馬上停止了。

法官查看曾男住處大樓監視器，及其他友人證詞，認為蕾蕾當天需要被抱、被攙扶，才能進入曾男房間，可見已達意識不清而不能抗拒的酒醉狀態，且若蕾蕾主動親吻曾男，按常理也不會在無其他突發狀況下，又出言拒絕曾男，判定曾男犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處7月徒刑。