對手變救星？佛州州長稱若當選美總統　上任第一天將「特赦川普」

▲美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布參選總統，並表示積極考慮當選後簽署特赦。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布角逐2024年美國總統大選，爭取共和黨黨內候選人提名。迪尚特25日表示，若屆時有必要，他會在當選總統後上任的第一天赦免前總統川普（Donald Trump），以及2021年1月6日國會遇襲案的被告。

根據紐約郵報報導，現年44歲的迪尚特表示，如果76歲的前總統川普被判犯有聯邦罪行，他將「積極地」考慮赦免川普與其他被當作政治目標的「受害者」，「我要做的是…在第一天，我將讓人們聚集在一起，看看這些人全都是被當做武器或政治目標的受害者，我們將強勢宣布赦免。」

迪尚特還將考慮赦免國會大廈襲擊案中被「技術性」判違法的被告，「如果其他人也做了同樣的事，但像是在『黑人的命也是命』示威活動這樣的背景下，他們根本沒有受到起訴，那就是司法不公，所以我們要找到避免這種情況的方法。」他說，「我們將使用赦免權，而我會在（任期的）最一開始做這件事。」

迪尚特補充，赦免審查將適用於「任何基於政治或武器化的不公正待遇」的案例，包括「一大堆不一定有上頭條」的大小案件。他說，不應該只是因為他們沒有上電視或其他媒體，就受到不公正的待遇，「他們也需要有一個公平的聽證會。」

▲美國前總統川普競爭共和黨大選提名的最大對手正是佛州州長迪尚特。（圖／路透）

報導補充，川普目前正面臨美國聯邦特別檢察官的調查，包含他在佛州私人住處海湖莊園藏匿機密文件，以及他可能在國會遇襲案涉及煽動群眾。川普還涉及在2016年大選競選期間向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費，面臨34項偽造商業紀錄罪名。另外，川普在2020年大選時因企圖推翻喬治亞州遭到調查，州檢方可能於8月起訴川普。