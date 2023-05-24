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傳佛州州長將宣布角逐總統　曾言「台灣是美關鍵利益」

▲▼佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。（圖／路透）

▲佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國媒體報導，佛羅里達州州長迪尚特將在明天宣布投入2024年美國總統大選。狄尚特被視為是共和黨內最有機會挑戰前總統川普的人。他曾表示，台灣是美國關鍵利益。

美國媒體今天紛紛報導，迪尚特（Ron DeSantis）明天晚間將接受推特（twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）訪問，正式宣布角逐2024年共和黨總統提名。

馬斯克也在個人推特上轉發福斯新聞網（Fox News）的這項訊息，間接證實此事。

迪尚特若是正式宣布參選，將是3天內第2位宣布投入共和黨總統選戰的政治人物。南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）昨天宣布競逐總統大位，朝成為美國首位非裔共和黨籍總統之路邁進。

現年44歲的迪尚特去年11月以遠超過民主黨對手近20個百分點的極大差距，連任佛州州長，讓他聲勢大漲，被視為共和黨內最可能挑戰川普（Donald Trump）的對手。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）日前民調，川普在2024年共和黨初選中仍遙遙領先。

迪尚特3月接受接受福斯國家網（Fox Nation）知名記者皮爾斯摩根（Piers Morgan）專訪。皮爾斯摩根在訪問中詢問迪尚特，如果中國真的「入侵」台灣會如何？迪尚特回應道：「那會是侵略。絕對是侵略。」

皮爾斯摩根追問屆時美國是否應該介入？迪尚特回說：「所以我會說，台灣是美國的強大盟友。我認為這是一個關鍵利益。我認為這對我們以及日本和韓國等美國主要盟友而言，都是如此。」

缺乏國際事務經驗的迪尚特4月下旬曾前往日本、南韓、以色列與英國，此舉被視為加強在外交與安全事務資歷。他當時接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時曾指出，維持台灣現狀至關重要。他說：「目標應該是，以威懾來防止軍事情況發生。」

迪尚特表示，中國國家主席習近平「顯然想在某個時間點奪取台灣」；但他警告，這麼做付出的代價，將超過帶來的任何好處。

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