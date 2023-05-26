機車鑰匙沒拔被騎走！紅衣賊見警「逃逸3km」　路口自摔狼狽落網

▲殷姓男子見機車車鑰匙未拔，順手牽羊逃逸卻不慎摔車。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市53歲殷姓男子看見一輛機車停於路邊鑰匙沒拔，竟心生歹念將車偷騎走，警方接獲失主報案後，調閱機車行動軌跡，發現身著紅色上衣的殷男騎乘失竊機車，於是鳴笛上前尾隨，最後在中壢區高鐵北路二段與大成路二段路口，殷男因失控自摔狼狽落網。

▲▼警方自後趕到將偷車的殷男逮捕。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，余姓失主於昨日上午上班時將機車停放於大園區中山北路公司門口，但卻一時疏忽忘了拔鑰匙，直到10時左右余民要出門辦事，竟發現機車遭人竊走趕緊報警求助。警方獲報後利用機車車牌號碼調閱行車軌跡，發現失竊車輛仍在大園埔心地區出沒，於是通報線上警網加強搜尋，沒多久潮音派出所巡邏員警就在大園區中正東路一段上，看見一名紅衣男子騎乘該輛失竊機車。

紅衣男見警車靠近，心虛加速逃逸，員警駕車在後方開啟警示燈、鳴警報器一路尾隨約3公里，在中壢區高鐵北路二段與大成路二段路口，男子騎車不慎自摔，後方趕到的員警當場將他逮捕，而男子手腳有輕微擦傷，警方先將他戒護送醫，經治療後並無大礙，警詢後依竊盜罪將他移送桃園地檢署偵辦。