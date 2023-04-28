19歲騎士雷殘「身體撞倒機車」　認衰離開變「肇逃」被開罰吊照

▲▼1名騎士自摔後，身體撞倒路旁機車，誤以為沒事而離開現場，不料被開紅單。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市19歲陳姓男子日前騎車自摔，人滾地後撞倒路旁1輛機車，心想又不是他的機車撞倒，而是他的身體，況且他還受傷，因此認為不算車禍，便騎離現場，警方獲報調閱路口監視器傳喚陳男到案，警方表示，陳男此舉仍然觸法，不但開單而且肇事逃逸更要查扣駕照，陳男聞訊當場傻眼。

台中市警察局第五分局交通分隊警員吳政哲，日前半夜1點左右獲報一起交通事故，24歲楊姓男子報案表示，他的機車停在和福路上，不久聽到碰撞聲便前往查看，起初僅看到對方自摔沒撞到車。幾分鐘後，對方一群人騎離現場，楊男不放心又去仔細查看，發現自己機車被撞倒又被扶起，因為機車原本是立側柱，如今變成立中柱。

吳員聽完後，立即沿路調閱監視器，發現是有輛機車轉彎時自摔才撞倒楊男的機車，透過車牌傳喚陳男到案說明。

陳男到案後表示，他騎車打滑自摔，機車並未撞倒路旁機車，而是他的身體滾去撞倒，自已還受了傷，身體撞倒機車不算車禍，因此騎離現場，不算肇事逃逸。

吳員說明，依道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽（機）車駕駛人駕駛汽（機）車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」

因此，只要是駕駛行為所發生的交通事故就是車禍，不能認為是身體去撞他人的車就沒事，陳男聽完當場傻眼，自己受傷又吃罰單。