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59歲超高齡產婦3年前喪女　產下女嬰激動致謝：成全再做母親的夢想

▲大陸一名59歲超高齡產婦順利產下一名健康女嬰。（圖／翻攝新聞晨報）

▲大陸一名59歲超高齡產婦順利產下一名健康女嬰。（圖／翻攝新聞晨報）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波一名59歲的黃姓孕婦近日剖腹產下3005克的女嬰，讓她十分激動和欣慰，也寫下當地最高齡產婦的紀錄。據了解，黃姓孕婦的大女兒3年前意外過世，這也使她興起再生一個孩子的念頭，不過，高齡產婦往往伴隨著高風險，讓醫師們在孕期對她格外照顧，孕期的種種不適，也替她捏一把冷汗。

▲孕婦,孕肚,檢查。（圖／CFP）

▲高齡產婦在孕產期往往較一般產婦增加更多額外風險。（示意圖／CFP）

《新聞晨報》報導，59歲成功生產，這是寧波市婦兒醫院自去（2022）年3月為一名53歲高齡孕婦保駕護航順利產下雙胞胎寶寶後，刷新的又一項高齡產婦紀錄。據現有資料顯示，這名產婦是寧波市目前最高年齡的產婦。

黃女士出院前，抱著新生兒寶寶，激動地向護理人員和醫師道謝，也反映出這位「超高齡產婦」在孕期的艱辛，「感謝你們，是你們成全了我再做母親的夢想！」

據了解，黃女士的大女兒3年前意外去世，夫妻倆經過一陣努力後，終於懷上這個寶寶。面對這位超高齡孕婦，主治醫師陳艷菠不敢馬虎，全過程特別注重血糖等控制，經全面檢查，醫院團隊決定在足月時剖腹，順利幫助黃女士產下3005克的女嬰。

一般來說，高齡產婦是指年齡在35歲以上的女性，近年還有部分醫學觀察報告將年齡下調至33歲。主要是女性在這個階段懷孕和生產或面臨額外的風險和挑戰。例如，懷孕後期糖尿病、妊娠期高血壓、胎兒染色體異常等風險增加的可能性等。因此，往往需要醫師團隊等更多的呵護和關心。

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