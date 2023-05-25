5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

▲5名男子在停車場吸毒，1名孕婦把風，警方調上百支監視器順利逮人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一處停車場22日凌晨2點多，有5名男子躲在車子後面陰暗處吸毒，1名孕婦大膽的站著把風，警方曾獲報到場，但沒有走進停車場搜尋，因而失去當場逮捕先機，警方除果斷處分2名員警之外，並全力調閱上百支監視器，漏夜以車牌追人，24日下午6點逐一帶回5名男子，5男坦承犯行，其中有3人未成年，5人已完成採尿，一旦有毒品反應，將依毒品罪嫌送辦。

5名男子會聚在一起吸毒，起因是20歲詹姓男子半夜無聊，帶著毒品到大里找24歲邱姓男子一起吸食取樂，後來有1名少年打給詹男想要加入吸食行列，獲得詹男同意後，少年再帶來2名少年前往，5人一時不知該去哪裡，於是選擇邱男住處附近的停車場，5人躲在車後陰暗處，以鼻吸或滲入香菸方式點燃吸食，邱男竟然找來懷有身孕的妻子把風。

有民眾剛好住在附近大樓，從高處全程拍下吸毒過程並立即報警，警方雖趕到現場，但只見孕婦和1名男子，沒有詳細盤問，也沒有進入停車場搜索，錯失了逮捕當時蹲在車子後方的3名毒犯，民眾不滿警方作為消極，於是向議員和媒體投訴。

霧峰警分局調查後發現，2名員警確有疏失，各記一支申誡，另全力調閱停車場四周上百支監視器，從車牌先查出其中1名少年，再從少年查出其他4名吸毒者，5人坦承犯行，也已經採尿，一旦有毒品反應，將函送台中地檢署偵辦；另少年依少年事件處理法移送少年法庭偵辦。