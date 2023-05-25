　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

▲▼5名男子在停車場吸毒，1名孕婦把風，警方調上百支監視器順利逮人。（圖／民眾提供，下同）

▲5名男子在停車場吸毒，1名孕婦把風，警方調上百支監視器順利逮人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一處停車場22日凌晨2點多，有5名男子躲在車子後面陰暗處吸毒，1名孕婦大膽的站著把風，警方曾獲報到場，但沒有走進停車場搜尋，因而失去當場逮捕先機，警方除果斷處分2名員警之外，並全力調閱上百支監視器，漏夜以車牌追人，24日下午6點逐一帶回5名男子，5男坦承犯行，其中有3人未成年，5人已完成採尿，一旦有毒品反應，將依毒品罪嫌送辦。

▲▼5名男子在停車場吸毒，1名孕婦把風，警方調上百支監視器順利逮人。（圖／民眾提供，下同）

5名男子會聚在一起吸毒，起因是20歲詹姓男子半夜無聊，帶著毒品到大里找24歲邱姓男子一起吸食取樂，後來有1名少年打給詹男想要加入吸食行列，獲得詹男同意後，少年再帶來2名少年前往，5人一時不知該去哪裡，於是選擇邱男住處附近的停車場，5人躲在車後陰暗處，以鼻吸或滲入香菸方式點燃吸食，邱男竟然找來懷有身孕的妻子把風。

▲▼5名男子在停車場吸毒，1名孕婦把風，警方調上百支監視器順利逮人。（圖／民眾提供，下同）

有民眾剛好住在附近大樓，從高處全程拍下吸毒過程並立即報警，警方雖趕到現場，但只見孕婦和1名男子，沒有詳細盤問，也沒有進入停車場搜索，錯失了逮捕當時蹲在車子後方的3名毒犯，民眾不滿警方作為消極，於是向議員和媒體投訴。

▲▼5名男子在停車場吸毒，1名孕婦把風，警方調上百支監視器順利逮人。（圖／民眾提供，下同）

霧峰警分局調查後發現，2名員警確有疏失，各記一支申誡，另全力調閱停車場四周上百支監視器，從車牌先查出其中1名少年，再從少年查出其他4名吸毒者，5人坦承犯行，也已經採尿，一旦有毒品反應，將函送台中地檢署偵辦；另少年依少年事件處理法移送少年法庭偵辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
瑪娃暴風圈離台很近！　7縣市一定會下雨
「樂天女孩總選舉」結果出爐　李多慧、林襄都輸給她！
快訊／4度被判死！　他縱火燒死9人今逃死定讞
快訊／下周可能發海警！　瑪娃重回強颱「強度會更猛」
市川猿之助密友「M男」起底！　遺書指定財產全給他
高雄姊把妹妹關8樓窗台！　她墜樓慘死
前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審宣判出爐　死者弟怒了
快訊／大谷翔平陽春砲！　本季第12轟出爐
Nvidia暴漲1倍！　「台灣囝仔」黃仁勳身價大增逾4200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒　主嫌繳200萬求減刑

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒　主嫌繳200萬求減刑

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

侯友宜國政顧問群初亮相　高喊「重啟特偵組」、歡迎陸客來台

大樂透端午加碼「100組100萬」　台彩授2招提高中獎率

一票人嘆「忘記颱風假的感覺！」上次放假是2年前　超無感2原因曝

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒　主嫌繳200萬求減刑

李李仁Get大客車駕照「全是為了女兒」！　3個月內就考到

王鴻薇／囂張面嗆投資人　imB詐騙調查局也有份！

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

新北市「打新冠疫苗送2禮」　2族群打完現場直接領！

聲明稿／證交所睜亮眼　詹景超打拚7年「泰山」績效碾壓龍邦

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

社會熱門新聞

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

更多熱門

相關新聞

停車場男女群聚吸毒！車廂當桌磨K埋頭狂吸

停車場男女群聚吸毒！車廂當桌磨K埋頭狂吸

台中大里區一處露天停車場，23日凌晨竟有人公然囂張吸毒！有住在附近的民眾全程目擊，並將誇張行徑錄影下來，約有5名男子就聚集在車輛後方，拿出疑似K他命的白色粉末低頭猛吸，甚至捲成K菸吞雲吐霧，還有1名女子幫忙把風；而台中市議員江和樹指出，警方獲報到場卻沒有盤查就離開，質疑執法態度消極。

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

母親血淚史！台灣逾6成產婦「會陰被剪一刀」

母親血淚史！台灣逾6成產婦「會陰被剪一刀」

媳婦將臨盆　婆婆嫌住院太貴：我幫你接生

媳婦將臨盆　婆婆嫌住院太貴：我幫你接生

關鍵字：

孕婦吸毒大里所

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面