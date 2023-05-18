撞飛1家4口奪1命！BMW男無照酒駕飆速93km　判囚9年10月定讞

▲高雄市前金區河東路、國民街口2021年底發生一起死亡車禍，一家四口1死3重傷。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者戴若涵／台北報導

高雄市前金區河東路、國民街口2021年底發生一起死亡車禍！一名38歲黃姓男子無照酒後開車返家，以時速93公里的速度猛撞上正在斑馬線上的一家四口，造成1死3重傷的慘劇。一審判7年10月，二審改判9年10月，日前最高法院判決出爐，將黃男的上訴駁回。

回顧整起事發經過，2021年12月26日晚間7時07分，林姓男子帶著范姓妻子與2個女兒（15歲、13歲）出門，打算到高雄愛河欣賞耶誕燈會，不料，一家四口行經河東路、國民街口走斑馬線準備過馬路時，慘遭駕照被註銷的黃男酒駕開著BMW以時速93公里的速度闖紅燈撞上，由於撞擊力道猛烈，其中3人躺在路中一動也不動，范姓妻子當場失去生命跡象，一名女兒則是全口牙齒掉落。

▲酒駕男遭移送時不發一語。（資料圖／記者陳宏瑞攝）

警方獲報到場處理，緊急將傷者送醫搶救，但范姓妻子仍因事發時遭撞飛再摔落地面，傷勢過重宣告不治。員警對黃男進行酒測發現，黃男吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克，嚴重超標。

高雄地方法院勘驗各項事證後，依照不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，將他判處有期徒刑7年10月；案經上訴高雄高分院，二審改判9年10月；檢方及黃男不服判決結果決定上訴，日前最高法院將上訴駁回。

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