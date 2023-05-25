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連12年「在台路跑」感謝311助日情誼　日GPS跑者志水直樹到台南了

▲▼連續12年在台路跑傳達台日友好 日本GPS跑者志水直樹抵台南。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style臉書）

▲日本GPS跑者志水直樹曾多次造訪台灣路跑。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style臉書）

文／中央社

日本神戶GPS跑者志水直樹連續12年在台灣路跑傳達台日友好，今年發起「極點環台」，18日從桃園出發，今天穿越台南前往高雄，臉書專頁「台南式」貼出圖文請大家為志水直樹加油。

志水直樹是知名GPS跑者，曾多次造訪台灣路跑，且以GPS畫下軌跡，今年他和自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」，18日在前桃園縣長吳志揚老家「中壢131」出發，同步串連日本東京、仙台及大阪個別活動，跨海傳遞台日深厚情誼。

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志水直樹預定以24天環繞台灣1圈1100公里，途中使用GPS軌跡創作出英文字母O，在東京、仙台、大阪的活動，則各自用GPS軌跡創作出L、V、E，共同創作出LOVE，希望台日友好長久持續。

志水直樹花了6天時間跑到台南，今天下午穿越市區，預定晚間抵達高雄興達港，臉書專頁「台南式 Tainan Style」也貼出圖文，以「12年了，他還在感謝」為題，請大家幫志水直樹加油。

「台南式」指出，志水直樹是日本知名以GPS軌跡繪畫各種圖案的跑者，因感念台灣在311震災對日本的幫助，今年又來到台灣，展開環台路跑GPS Run for LOVE。

「台南式」表示，志水直樹這次不僅帶著從日本募來的善款來到台灣，還將以環繞全台1圈的路跑，創造出英文字母O的圖案，與先前已在東京、仙台、大阪創造的L、V、E圖案，完成LOVE字樣，象徵台日友誼。

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