網美在礁溪溫泉飯店發現針孔　警方證實：5組客人被偷拍

▲一名網美跟男友入住礁溪某溫泉飯店時，意外發現被針孔偷拍。（圖／翻攝被害人抖音）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一對年輕情侶日前去宜蘭礁溪遊玩，入住當地某溫泉飯店時，竟發現房間內有針孔攝影機，且鏡頭正朝著房間內的床鋪拍攝。警方發現針孔攝影機的記憶卡有大量偷拍影片，並證實有拍攝到5組客人。

一名在抖音有超過4萬人追蹤的網美，21日跟男友從桃園出發到宜蘭礁溪，入住溫泉飯店後，發現電視機下方有奇怪的黑色物體。情侶近距離查看才發現是針孔攝影機垂掛在電視下方的一堆線路之中，若不仔細查看，恐怕難以發現，因此嚇得立刻通知飯店業者。

▲礁溪某溫泉旅館被安裝針孔攝影機。（圖／翻攝Google地圖）



隨後，該名女子也將過程錄影並上傳抖音說，「在旅館的朋友們檢查一下，昨天發現針孔，不只女生自己過夜要注意，男生也要。警察來確認發現記憶卡很多影片」。

對此，警方證實，該針孔攝影機吊掛在電視下方的電線上，只要有人走動經過就會開始錄影，因為內部資料會覆蓋，不清楚過去錄到多少畫面，但記憶卡內有5組客人入住的畫面。此外，由於鏡頭角度偏下，只能拍到床的三分一處，因此沒辦法拍到入住旅客的臉、隱私部位。

此外，業者當下立刻退費給這對情侶，雙方談好和解不提告，同時也配合警方調查，以釐清案情。