盜擄骨灰罈索6千萬贖金　老董羅結託夢拍肩罵！前司機嚇到不敢睡

▲凃男被逮時從後車廂取出羅結骨灰罈。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

排名全球第10大、全台第1大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結，4年前逝世後安葬在彰化家族墳墓內，前司機凃男因欠債，今年2月初夥同張、林兩男，偷走老董的骨灰向家屬勒索6千萬元贖金；期間凃男將骨灰罈放在後車廂內，老董竟託夢拍他肩膀、斥責，「怎麼會做這樣的事」，凃男被捕後當場表示後悔，雙手合十對骨灰罈膜拜道歉。

▲全台第1大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結。（圖／民眾提供）

據悉，前司機凃男跟在羅結身邊當司機長達18年，得知羅結安葬於彰化市紗帽山1處公墓內「家族墓園」內，刻意避開墓園人員巡守時間，破壞鐵窗等防盜設備，殊不知墓園內佈滿粉塵，身形較小的張男爬進墓園後，留下一個完整鞋印，凃拿到骨灰罈後，放置在後車廂內四處躲藏。

▲警方跟監。（圖／民眾提供）

檢警抽絲剝繭，從腳印、調閱監視器、跟監埋伏組成專案小組追查，深怕骨灰罈被丟入化糞池，在家屬與犯嫌斡旋之際，都選擇低調不張揚，保全老董骨灰，所幸在1周內宣告破案，3人也被拘提。日前彰化地院一審判決出爐，依盜墓、恐嚇取財未遂等罪，將3人分別判處7月到3年8月不等刑期。

▲輪胎大王老董前司機夥同2毒蟲盜墓恐嚇取財6千萬。（圖／民眾提供）

凃男現身受訪，說到最離奇的一件事，就是把骨灰罈放在車上後就一直就很不安，老董曾託夢拍他肩膀、斥責他「怎麼會做這樣的事」，凃男被捕後當場表示後悔，雙手合十對骨灰罈膜拜道歉，表示「一時糊塗」、「被朋友牽著走」， 「對老董及其家人感到對不起」。