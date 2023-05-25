煙火哥一舉動踩紅線重判9年8月　法官批蔑視司法殃及無辜

▲「新店煙火哥」邱銘祥與藍姓婦人結怨屢次深夜到對方所住社區旁放炮擾民，去年（2022年）6月到案被關押至今。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

「新店煙火哥」邱銘祥和藍姓婦人因車禍糾紛結怨，從2019年起不斷到藍婦住處周邊放煙火爆竹騷擾，台北地院今依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪重判邱男9年8月徒刑，共犯呂理傑被判刑6年6月，主因是2人觸犯非法持有爆裂物重罪，除破壞社會秩序，使藍婦及其他無辜居民長期惶恐不安、無法安寧，更存有嘲諷檢警、蔑視司法心態，且沒和解，因此不宜輕縱。

判決指出，邱男本案從2021年11月到2022年6月，分別在新北市新店區藍婦所住社區及周邊幼稚園、道路附近，施放爆竹、煙火及爆裂物共高達19次，其中6次找呂男當幫手，邱男更曾揚言要在2022年12月前施放逾1萬發煙火，不僅反覆實施同一犯罪，也波及無辜居民遭池魚之殃，甚至有2位路人開車騎車經過被爆竹火花噴濺，其中1人袖子燒破洞。

檢方認為邱男2人所施放的爆竹煙火具有殺傷力，起訴2人涉犯《槍砲條例》非法持有爆裂物、《刑法》恐嚇公眾、妨害公眾往來安全、恐嚇危害安全、以火藥炸燬他人所有物等罪嫌，其中非法持有爆裂物罪是法定刑5年以上徒刑、得併科台幣1000萬元以下的重罪。

▲幫「新店煙火哥」邱銘祥去藍姓婦人居住社區放炮的共犯呂理傑。（資料照／記者陳以昇翻攝）

法官指檢警查扣邱男其中1次施放但未爆的高空煙火送驗，發現邱男拆解市售6管型式的高空煙火用膠帶組裝，試爆確認有殺傷力及破壞性，據此認定其中4次施放的修改版高空煙火構成爆裂物，各判刑5年4月到5年10月，還有1次炸壞社區盆栽被依故意以火藥炸燬他人所有物罪判刑1年4月，這5罪合併應執行7年徒刑、併科罰金台幣10萬元。

至於邱男其他14次放炮擾鄰行為，因自稱使用5管以下的市售高空煙火改裝，檢警未沒扣得證物鑑定，所以都論處妨害公眾往來安全罪，各判刑5月到6月，加上1次恐嚇危害安全罪判刑4月，合併應執行2年8月徒刑、得易科罰金97萬元。呂男共犯6次放炮行為，有1次依非法持有爆裂物罪判刑5年2月，另5次依妨害公眾往來安全罪合併判刑1年4月，得易科罰金48萬5000元。

現年34歲的邱男（在押）與藍婦的恩怨，起因於2019年邱男和女友在宜蘭梅花湖風景區騎電動遊園自行車，不慎撞傷同樣住在新店的藍婦，雙方商談和解破局，邱男認為藍婦獅子大開口，從此動輒在深夜或凌晨，到藍婦所住社區周邊施放爆竹煙火，製造藍婦與居民恐慌，邱男因此被稱為「新店煙火哥」。

▲藍婦是退休公務員，出庭曾受訪批「新店煙火哥」邱銘祥「只是一個車禍，害得我家破人亡」。（資料照／記者黃哲民攝）

邱男放炮行為屢被警方依《社會秩序維護法》移送法院裁罰，卻依然故我，2021年2月到5月，邱男更當街對藍婦潑糞、逼車叫囂丟東西，還散發自製傳單造謠藍婦確診新冠肺炎卻隱瞞，邱男到案一度被羈押，交保後從2021年11月又開始放炮騷擾，去年（2022年）6月被拘提到案，關押至今。

本案日前開庭時，邱男低姿態求饒表示已跟藍婦和解、不敢再犯，律師替他請求交保，聲稱邱男以前存有僥倖心態，本案羈押超過9個月又被求處重刑，這次教訓很重、應不敢再犯。邱父旁聽開庭後受訪表示：「孩子知道錯了，請給他一次機會！」律師也透露邱男個性易鑽牛角尖，共被查獲近800次放煙火報復行為，光是被消防局裁罰金額就累計達90多萬元。

藍婦當庭批邱男「說謊」，強調邱父幫邱男付給她的錢是履行前案法院判決確定的賠償，她和邱男本案沒和解，邱男逼她罹癌哥哥下跪道歉，「哥哥1個多月後就很痛苦過世」，她氣憤邱男為了私人一口氣，傷害她整個家庭，又放炮騷擾那麼久，造成社會安全隱憂。

邱男前案一審被依強暴侮辱等罪合併判刑10月，二審改判2年2月，高院三審今年4月將邱男所犯強暴侮辱罪、強制罪各判刑8月定讞，邱男所犯《個人資料保護法》非公務機關非法利用個人資料罪判刑1年，還可上訴最高法院。邱男前案民事部分被判賠藍婦50萬元確定。