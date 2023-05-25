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補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班　社畜嗨爆：恭喜各位勞工

▲▼示意圖 。（圖／路透）

▲示意圖。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

今年補班補課多達6天，引發民怨，行政院會今（25）日通過「2024年政府行政機關辦公日曆表（含彈性調整放假及連假規劃）」報告，自明年起僅「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」彈性調整放假及補班。消息曝光後，立刻掀起網友熱議。

今年連續假期多，連帶影響了周六補班、補課的頻率增加。在今年前三個月中，每個月都有補班課的日子，而其中二月份更有兩天。下個月（六月）也將有一天需要補班補課，這讓許多民眾感到連續工作、上課六天實在吃力。

人事總處今天說明，2023年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍。

▲▼人事總出修法。（圖／行政院提供）

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人事總處說明，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」。補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

對於明年補班日變少，消息曝光後，立刻引發大批網友熱烈討論，「這樣才是負責人的立委及政治人物」、「恭喜各位辛苦的勞工」、「開心，終於有工廠不會因為休假而叫不到貨的」、「太好了！才不想一直補班補課，寧願正常上班」、「難得的好政策」、「滿認同這個作法，聽到補班第一個念頭都是！天啊」、「很好！該怎麼做就怎麼做」。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

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