台南市議會會勘「大台南觀光城」　盼共創多贏局面

▲台南市議會會勘「大台南觀光城」，企盼共創多贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會議員陳碧玉、李啟維、周麗津、林美燕、蔡淑惠、盧崑福、蔡育輝、林依婷、林冠維、蔡宗豪、李中岑、陳昆和副主任黃三易等人，24日下午2時前往「大台南觀光城」（新興臨時攤販集中場）進行會勘。

議員們針對長久以來對於大台南觀光城存廢疑義，傾聽民眾在地意見，並瞭解市府未來政策推動立場，在經濟發展局及水利局的詳細解說下，希望可以充分說明釋疑，以地方永續發展為前提，共創攤販、市府及居民多贏的利基。

1983年興建的「大台南觀光城」（新興臨時攤販集中場），因為位處河道用地排水渠道，長久以來因排水箱涵鋼筋裸露、建物增建違建及公共空間占用等問題，而成為公安與治安死角；2018年9月又曾發生因箱涵老舊，頂板不耐重壓導致路面塌陷掉落箱涵意外；而且臨金華、國宅社區商圈繁華發展，缺乏停車場問題更是長年為地方詬病，而且成為當地社區生活隱憂。

經發局長林榮川強調，以市民的安全為優先考量，同時也為了兼顧攤商的權益，將做好妥善因應方案，針對欲搬遷至公有零售市場營業的攤販，將提出使用費減免的優惠方案，並協助相關搬遷衍生費用，另外協調附近民有市場業者提供攤位資訊，希望提供保障攤販的營業權益，協助攤販繼續至市場營業活絡發展。

市場處長陳豪吉表示，該案將持續與攤販代表和地方民意充分溝通，務必在安全第一的前提下，充分聽取地方的聲音，了解地方的需求，以解除居民疑慮，未來規畫也會以地方永續發展為前提，企盼可以共創攤販、市民與市府多贏的利基。