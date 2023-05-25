　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

 記者張方瑀／編譯

易捷航空（easyJet）一架從瑞士飛往荷蘭的航班起飛後不久，乘客就聽到一聲爆裂聲，接著其中一個置物箱開始冒煙，當機組人員將其打開後卻發現有兩個手提袋著火了，原來是袋子中的電子煙爆炸，而現場畫面也在網路上曝光，乘客全都尖叫不斷。

根據《每日星報》報導，易捷航空U2-1517航班18日下午3時許從瑞士日內瓦出發，準備飛往荷蘭阿姆斯特丹，沒想到卻在起飛後不久發生意外。乘客當時聽到一聲爆裂聲，接著其中一個頭頂上的置物箱開始冒煙，而機組人員上前將其打開後才發現，有兩個手提袋著火了。

▲▼客機飛到半空「電子煙」爆炸起火。（圖／翻攝自RTS）

▲現場拍攝到的畫面可以看到明顯火光。（圖／翻攝自RTS）

從曝光的畫面可以看到，除了機組人員外，有數名自告奮勇的乘客也上前協助，零星火光從置物箱內和包包上冒出，讓其他乘客不斷尖叫。目擊乘客向瑞士廣播電台（RTS）表示，雖然影片看起來火勢持續很久，但其實幾秒鐘就被撲滅了，「但有一股很刺鼻的氣味，會嗆到喉嚨，我們都很緊張，因為我們正在高空上。」

為避免意外發生，該航班還是折返回日內瓦機場進行檢查，而機上191名乘客也被安排到隔日的航班，所幸未造成任何人員傷亡。

易捷航空的搭乘指南提到，乘客電子煙須放在隨身行李中，且不能攜帶超過2個電池。目前易捷航空仍在依照程序進行相關調查。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
明年只有4個連假！　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」
女買6殺手把偷吃夫「活活刺死」！　再詐3100萬保險金
沒住一起也能看Netflix！　1招解套
補班地獄掰了！　社畜嗨爆：恭喜各位勞工
快訊／明年剩4大連假　一張圖看懂
春節、清明才會彈性放假！　「這2年」有9天春節長假
快訊／一圖看明年放假！　「只有這天」要補班課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婚禮前落跑！新娘穿婚紗「狂奔20km」追回新郎　他滿臉哀怨完婚

開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

下面被女友嘲笑「好小」　已婚男喪失理智「掏槍射爆她後腦勺」

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

遛狗被1000隻殺人蜂攻擊　輪椅男慘被「狂插250針」愛犬垂死送醫

12歲男童「海邊撿貝殼」遭鱷魚攻擊！　拖入海中2km外找到屍體

美國關島基礎設施遭中國駭客攻擊　紐時：中國的真正目標是台灣

瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

男見嬤欲過馬路無人禮讓　後座妻下車暖攙扶助通過

婚禮前落跑！新娘穿婚紗「狂奔20km」追回新郎　他滿臉哀怨完婚

開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

下面被女友嘲笑「好小」　已婚男喪失理智「掏槍射爆她後腦勺」

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

遛狗被1000隻殺人蜂攻擊　輪椅男慘被「狂插250針」愛犬垂死送醫

12歲男童「海邊撿貝殼」遭鱷魚攻擊！　拖入海中2km外找到屍體

美國關島基礎設施遭中國駭客攻擊　紐時：中國的真正目標是台灣

瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

三陽「全新CLBCU」外型首度曝光！預計有大車廂　每公升可跑60km

不停讓行人祭重罰！花蓮第2波取締啟動　提高至法定罰鍰最高額

懸缺超過3個月！行政院核定林信德接運安會主委

岳虹遭兒「鈔票甩臉」斷絕關係！　自賞巴掌哭到鼻涕噴出

李蒨蓉曾遭地勤「翻白眼」！　感覺被歧視：彷彿我是次等乘客

明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

Jessica時尚夢幻滅！　「累犯欠店租」惹怒房東遭強制趕走

鄧紫棋現身馬爾地夫「穿超辣」！　狂露纖細蠻腰IG連發美照

指台肥處分26億土地疑涉內線交易　王鴻薇：請金管會、檢調即刻查

明年只有4個連假　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」

國際熱門新聞

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

「觀音踩青龍」畫像在日展出！一票台人瘋了

女學生手機被沒收憤而縱火　宿舍大火19死

「看過泰勒絲演唱會的隱眼」開價30萬兜售

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

瑪娃登陸關島　航母戰鬥群出動救災

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「搖滾女王」蒂娜透納辭世！　享壽83歲

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後焚屍

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

環保蕈菇棺材　用種的45天自然分解

辣媽露2點熱舞影片曝！　女童生日趴變調

更多熱門

相關新聞

《菸防法》新規上路！戒菸意願增3成

《菸防法》新規上路！戒菸意願增3成

《菸害防制法》在今年3/22新法上路，根據台北市衛生局統計，新規定施行後，吸菸民眾戒菸意願有提升趨勢，依據統計資料顯示，台北市112年4月份計有1,735人接受戒菸服務，較去（111）年4月份同期1,297人，成長約34％。醫師也提醒，吸菸不僅增加心血管疾病風險可高達7倍，且也比較容易產生性功能障礙，癮君子建議及早戒菸。

出國偷帶「加熱菸」回台　最重可罰500萬

出國偷帶「加熱菸」回台　最重可罰500萬

菸防法納管加熱菸！民團點「2大問題」

菸防法納管加熱菸！民團點「2大問題」

電子煙全面禁購買使用都不行！

電子煙全面禁購買使用都不行！

澳洲10年最大反菸改革　將禁一次性電子菸

澳洲10年最大反菸改革　將禁一次性電子菸

關鍵字：

電子煙易捷航空

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面