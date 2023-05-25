客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

記者張方瑀／編譯

易捷航空（easyJet）一架從瑞士飛往荷蘭的航班起飛後不久，乘客就聽到一聲爆裂聲，接著其中一個置物箱開始冒煙，當機組人員將其打開後卻發現有兩個手提袋著火了，原來是袋子中的電子煙爆炸，而現場畫面也在網路上曝光，乘客全都尖叫不斷。

根據《每日星報》報導，易捷航空U2-1517航班18日下午3時許從瑞士日內瓦出發，準備飛往荷蘭阿姆斯特丹，沒想到卻在起飛後不久發生意外。乘客當時聽到一聲爆裂聲，接著其中一個頭頂上的置物箱開始冒煙，而機組人員上前將其打開後才發現，有兩個手提袋著火了。

▲現場拍攝到的畫面可以看到明顯火光。（圖／翻攝自RTS）



從曝光的畫面可以看到，除了機組人員外，有數名自告奮勇的乘客也上前協助，零星火光從置物箱內和包包上冒出，讓其他乘客不斷尖叫。目擊乘客向瑞士廣播電台（RTS）表示，雖然影片看起來火勢持續很久，但其實幾秒鐘就被撲滅了，「但有一股很刺鼻的氣味，會嗆到喉嚨，我們都很緊張，因為我們正在高空上。」

為避免意外發生，該航班還是折返回日內瓦機場進行檢查，而機上191名乘客也被安排到隔日的航班，所幸未造成任何人員傷亡。

易捷航空的搭乘指南提到，乘客電子煙須放在隨身行李中，且不能攜帶超過2個電池。目前易捷航空仍在依照程序進行相關調查。