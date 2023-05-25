「侯友宜絕非藍皮綠骨」　二哥侯明鋒：他命中帶官印

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨拍板徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，他的二哥侯明鋒有「南台灣乳癌第一刀」美譽，並願意充當他與醫界的溝通橋樑。侯明鋒表示，侯友宜絕非藍皮綠骨，而是永遠的台灣骨，雖然他可以充當溝通橋樑，但不會相互干涉，假如未來真的勝選，他也不會入閣，「弟弟命中帶有官印」。

▲侯友宜接受國民黨徵召，投入2024總統大選。（圖／記者林敬旻攝）

關於侯友宜「藍皮綠骨」的爭議，其實早在2018年九合一大選時就有人提出來嘲諷，隨著2024總統大選腳步接近，這個問題再次被拱上檯面。不過，民進黨新北市議員李坤城曾在廣播節目中直指，這完全是誤解，侯友宜是嘉義人，雖然給人感覺比較本土，但侯可以在國民黨威權時代存活下來，手段無疑是高明的。

根據《聯合新聞網》報導，侯友宜的二哥侯明鋒也表示，弟弟過去是「用生命在抓壞人」，絕非藍皮綠骨，而是永遠的台灣骨，小時候母親曾找人算命，弟弟被認為命中帶有官印，他沒有，雖然他可以充當弟弟與醫界的溝通橋樑，但兄弟之間不會互相干涉，假如之後真的選上總統，他也不會入閣，避免給人「干政」的負面聯想。

▲侯友宜的二哥侯明鋒支持弟弟的決定。（資料照／記者許宥孺攝）

侯明鋒是乳癌權威教授，曾擔任高醫大附設中和醫院院長，有「南台灣乳癌第一刀」美譽，原本主攻一般外科，後來前往美國學習乳癌治療一年，返台後轉而研究乳癌治療及預防，當時還曾被同僚笑說這樣會沒飯，但他仍一頭栽入這個領域，並持續努力至今。

而侯友宜出生於嘉義縣朴子市，父親是豬肉販，他從警大畢業後一路由基層往上爬升，曾擔任內政部警政署刑事警察局局長、內政部警政署署長、中央警察大學校長等職務，2018年九合一大選擊敗對手蘇貞昌當選新北市長，2022年又戰勝對手林佳龍連任，並在今年5月17日獲得國民黨徵召參選2024總統大選。

對於侯友宜決定接受徵召一事，侯明鋒曾表示，家人都很支持弟弟的選擇，弟弟自警大畢業後一直擔任公職，愛國家也忠於每個職位，他對弟弟有信心，家人們會以各種形式給予支持，未來也不排除會幫忙助選。