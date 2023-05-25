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嘉義市軍輝橋改建　預計113年底新橋竣工

▲▼ 嘉義市軍輝橋改建祈福典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市軍輝橋即將改建。（空拍圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市軍輝橋橫跨八掌溪，為肩負本市往來中埔、水上、台82線的重要交通要道。然因橋梁通洪斷面已無法符合現代河川治理計畫需求，也為進一步維護人車通行安全，市府與交通部公路總局第五區養護工程處等多個單位共同向中央積極爭取總經費達9.70億元的「台18線軍輝橋改建工程」。

▲▼ 嘉義市軍輝橋改建祈福典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市軍輝橋改建 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠於軍輝橋舊橋即將功成身退拆除前夕與多位貴賓一同出席軍輝橋改建感恩祈福儀式，感謝軍輝橋陪伴市民60餘載歲月，並祈求整體改建工程圓滿順利、人員平安。

黃敏惠表示，軍輝橋前身為白鷺橋，「鷺橋跨浪」不僅是諸羅八景之一，歷經八七水災，由軍方重建完成而得名的軍輝橋更有著連繫嘉義縣市，帶動地區發展的不凡意義。在陪伴嘉義市民60餘載後，軍輝橋舊橋迎來改建，將功成身退，由新橋接續承載遊子、旅人南來北往任務。今日藉典禮感念軍輝橋對地方貢獻，感謝來往通行的民眾忍受改建期間的不便，並深深祝福整體改建工程如期如質順利進行，串連八掌溪兩岸觀光休憩廊帶帶動觀光，也透過拓寬通洪斷面、提升用路安全讓「路安、橋安、人平安」。

▲▼ 嘉義市軍輝橋改建祈福典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

市府工務處表示，為了橋梁改建需要積極配合辦理都市計畫變更，順利於110年5月7日完成變更，將橋梁拓寬為25米，同時增設左轉車道及設置人行道。非常感謝交通部、公路總局以及所屬第五區養護工程處等中央團隊，能呼應地方民意期盼多年改建的需求，籌措計畫經費9.70億元，積極努力使得本工程在111年4月底開工，112年5月5日啟用便橋，整體工程預計於113年底竣工。

▲▼ 嘉義市軍輝橋改建祈福典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

工務處也提到，軍輝橋改建施工期間，市府工務處也協同交通處、警察局等相關單位，與五工處施工團隊密切聯繫，對於通行之便橋持續進行滾動式檢討並採取相對因應措施。同時，也提醒市民朋友們行經該路段時應遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮或依替代路線指示牌面行駛，並減速慢行以維行車安全。改建後之軍輝橋可增加河道通洪斷面及解決橋梁老舊安全疑慮，增設左轉專用道亦可進一步保障用路安全，設計思維融入城市治理，欄杆及路燈考量「鷺橋跨浪」意象予以設計，提升整體景觀，營造宜居生活空間，增進嘉義市民幸福感。

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