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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

im.B吸金風暴！　蘇煥智：金管會主委黃天牧應下台負責

▲▼蘇煥智宣布參選2024總統選舉記者會。（圖／台灣維新提供）

▲蘇煥智。（圖／台灣維新提供）

記者詹宜庭／台北報導

「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆龐氏騙局吸金案詐騙超過25億元，北檢獲報後指揮刑事局組成專案小組偵辦，將捲款潛逃的平台負責人曾國緯等8人收押。針對此案牽涉多位政治人物，前台南縣長蘇煥智24日表示，涉及詐騙的吸金公司能夠在此八年間大量吸金、結交政界，金管會的縱放是關鍵因素，金管會主委黃天牧應該要辭職下台，以示負責。

蘇煥智表示，im.b詐騙吸金案案主嫌曾耀鋒是四海幫海鐵堂成員，因涉重利、詐欺、妨害自由三項罪行，已被通緝。不過，近期他又化名曾國緯繼續行騙，而該公司及平台早在2015年即正式成立，先後利用名電視主播盛竹如拍攝宣傳影片。曾國緯不僅與民進黨立委陳歐珀、行政院顧問陳振坤等關係密切，更邀請綠營高層鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、蘇嘉全、陳家欽等出席他們公司或基金會相關活動，營造雄厚政商關係。

蘇煥智認為，本案涉及利用金融科技「違法吸金」，應已違反銀行法相關規定，但至今已8年，主管機關金管會卻毫無作為，甚至同意其參加金融科技展，誤導民眾認為這是一個合法的金融行為。由於主管機關的不作為，很容易造成一般政治人物無法判斷其為「違法吸金」的違法行為，所以主管應負的失職責任最大。

蘇煥智批評，im.b詐騙吸金案爆發至今，行政院對金管會毫無處分也不負任何法律責任或政治責任，痛批「行政院長及總統府真的這麼麻木嗎？」並要求黃天牧應該下台以示負責。

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