▲血癌骨髓移植又復發！三總完成首例成人CAR-T治療「清零癌細胞」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

38歲的張先生4年前因頸部淋巴腺腫大，經骨髓穿刺檢查診斷急性淋巴性白血病（B型血癌），雖經化療讓疾病暫時獲得控制，也做了非親屬異體造血幹細胞移植，但仍在2年內不幸復發。鑑於再做二次血液幹細胞移植效果不佳，在醫療團隊建議下加入CAR-T細胞治療臨床試驗，經過10個月治療恢復造血功能，可以繼續孝順父母與陪伴女兒長大。

白血病又稱血癌，佔台灣癌症死因第十位，是骨髓出現癌病變，導致不成熟的白血球過度增生，進而影響到正常血球生長。血癌細胞也可能侵犯到淋巴結、脾臟、肝臟、中樞神經系統與其他器官，進而引發一系列全身症狀。

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三軍總醫院血液腫瘤科陳宇欽主治醫師提到，成人白血病預後較兒童差，誘導性治療完全緩解率約6至7成，化療的3年存活率約3成，自體骨髓移植5年存活率為3成半至4成，反應最好的異體骨髓移植，5年以上的存活率也只有5成多。

▲三軍總醫院血液腫瘤科陳宇欽主治醫師說明血癌治療新趨勢。（圖／記者嚴云岑攝）

「通常異體幹細胞移植又復發就很難治療。」陳宇欽表示，過去對於復發患者的處理方式為尋找第二個HLA相合或部分相合的第二個造血幹細胞捐贈者，再做第二次血液幹細胞移植，但效果不佳。

陳宇欽表示，張先生血癌復發時，台灣已通過國外藥廠核准的ALL適應症CAR-T療法，但價格非常昂貴，需自費1100萬才能救命，而三總當時正與生技公司合作，進行淋巴癌第一期臨床試驗，經相關人員討論後為張先生申請恩慈療法，進行免費治療。自111年6月29日至今效果良好，造血功能正常且生活品質與正常人一樣。

陳宇欽提到，張先生日三總首例使用CAR-T成功治癒成人復發性淋巴性白血病案例，三總目前共完成6例CAR-T治療，成功率約8成，平均可維持16個不復發。4例狀況良好，獲得明顯改善，張先生就是其中一例；另有2例狀況不佳，其中1例死亡、1例復發。

▼張先生分享罹癌後心路歷程。（圖／記者嚴云岑攝）