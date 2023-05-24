　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

血癌骨髓移植又復發！三總完成首例成人CAR-T治療「清零癌細胞」

▲▼ 免疫治療新突破！三總CAR-T細胞治療成人血癌　成功清零癌細胞 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲血癌骨髓移植又復發！三總完成首例成人CAR-T治療「清零癌細胞」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

38歲的張先生4年前因頸部淋巴腺腫大，經骨髓穿刺檢查診斷急性淋巴性白血病（B型血癌），雖經化療讓疾病暫時獲得控制，也做了非親屬異體造血幹細胞移植，但仍在2年內不幸復發。鑑於再做二次血液幹細胞移植效果不佳，在醫療團隊建議下加入CAR-T細胞治療臨床試驗，經過10個月治療恢復造血功能，可以繼續孝順父母與陪伴女兒長大。

白血病又稱血癌，佔台灣癌症死因第十位，是骨髓出現癌病變，導致不成熟的白血球過度增生，進而影響到正常血球生長。血癌細胞也可能侵犯到淋巴結、脾臟、肝臟、中樞神經系統與其他器官，進而引發一系列全身症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三軍總醫院血液腫瘤科陳宇欽主治醫師提到，成人白血病預後較兒童差，誘導性治療完全緩解率約6至7成，化療的3年存活率約3成，自體骨髓移植5年存活率為3成半至4成，反應最好的異體骨髓移植，5年以上的存活率也只有5成多。

▲▼ 免疫治療新突破！三總CAR-T細胞治療成人血癌　成功清零癌細胞 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲三軍總醫院血液腫瘤科陳宇欽主治醫師說明血癌治療新趨勢。（圖／記者嚴云岑攝）

「通常異體幹細胞移植又復發就很難治療。」陳宇欽表示，過去對於復發患者的處理方式為尋找第二個HLA相合或部分相合的第二個造血幹細胞捐贈者，再做第二次血液幹細胞移植，但效果不佳。

陳宇欽表示，張先生血癌復發時，台灣已通過國外藥廠核准的ALL適應症CAR-T療法，但價格非常昂貴，需自費1100萬才能救命，而三總當時正與生技公司合作，進行淋巴癌第一期臨床試驗，經相關人員討論後為張先生申請恩慈療法，進行免費治療。自111年6月29日至今效果良好，造血功能正常且生活品質與正常人一樣。

陳宇欽提到，張先生日三總首例使用CAR-T成功治癒成人復發性淋巴性白血病案例，三總目前共完成6例CAR-T治療，成功率約8成，平均可維持16個不復發。4例狀況良好，獲得明顯改善，張先生就是其中一例；另有2例狀況不佳，其中1例死亡、1例復發。

▼張先生分享罹癌後心路歷程。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 免疫治療新突破！三總CAR-T細胞治療成人血癌　成功清零癌細胞 。（圖／記者嚴云岑攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「最美魚販」被爆賣淫！　怒告結果曝
獨／「爆紅拉麵裡的牠」　不是大王具足蟲！
中山區當街擄人！　男遭拖出賓士車痛毆押走
嘉義驚見「透明魚」！肚裡小魚清晰可見　專家也沒見過
嫌身高172太矮　他不惜「斷腿增高」變成183公分型男

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

企鵝妹換10元硬幣夾娃娃！投1000元鈔票　「下秒1幕」讓她傻爆眼

獨／其實「爆紅拉麵裡的牠」不是大王具足蟲　專家提1隱憂！

血癌骨髓移植又復發！三總完成首例成人CAR-T治療「清零癌細胞」

1隻2260元！「大王具足蟲」逼真玩偶驚呆　真的有人買：很可愛

防企業透過碳權交易「漂綠」　環保署：將採2措施把關

音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

力拼亞洲第一！女生好棒　頂新和德邀您為亞洲盃台灣選手加油

蝦皮也推訂閱制「最高150次免運」　網驚見1細節：養套殺

第四波疫情再起！張上淳曝「關鍵原因」：2族群疫苗接種不理想

手機按到錄音！抓包同事「休息室傳她壞話」　狂講16分鐘

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

《金師傅3》為避醫療糾紛起口角　休假還加班！《較量人生》社畜有感

企鵝妹換10元硬幣夾娃娃！投1000元鈔票　「下秒1幕」讓她傻爆眼

獨／其實「爆紅拉麵裡的牠」不是大王具足蟲　專家提1隱憂！

血癌骨髓移植又復發！三總完成首例成人CAR-T治療「清零癌細胞」

1隻2260元！「大王具足蟲」逼真玩偶驚呆　真的有人買：很可愛

防企業透過碳權交易「漂綠」　環保署：將採2措施把關

音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

力拼亞洲第一！女生好棒　頂新和德邀您為亞洲盃台灣選手加油

蝦皮也推訂閱制「最高150次免運」　網驚見1細節：養套殺

第四波疫情再起！張上淳曝「關鍵原因」：2族群疫苗接種不理想

手機按到錄音！抓包同事「休息室傳她壞話」　狂講16分鐘

台師大西瓜節強勢回歸！大胃王分享奪冠秘訣：「用刷牙方式」

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

侯郭配有望？　她建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

行車貨物未捆紮牢固最高罰1萬8　屏東監理站辦觀摩會

帶輪椅搭港鐵手扶梯「倒栽蔥」3人互壓　路過民眾急按停救援

im.B吸金風暴！　蘇煥智：金管會主委黃天牧應下台負責

蔡政府2016年就提強化管理網路借貸平台　民眾黨團批：打詐無成

「最美魚販」被爆整形、星國賣淫！怒告AV導演抹黃　結果竟是這樣

温昇豪爆小S私下面！　禾浩辰「喝醉脫衣」斷片糗事全說了

台南下營新手里長阿芬　用愛守護鄰里「賀所在」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

大王具足蟲拉麵爆紅！學者：近親是海蟑螂「口感像較鬆軟的蝦肉」

1圖看懂Netflix「新收費3方案」！

穿牛仔褲出席婚宴！遭新娘弟強拉出去

客人抽中5折餐廳不認帳　一看道歉文全怒了

思樂冰強勢回歸！業者證實了

Netflix開抓寄生帳號！ 2族群氣炸

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆娶不到了

瑪娃轉強颱！綠島海上長泳宣布延期

更多熱門

相關新聞

16歲足球員突背痛　診斷罹血癌「不到1天死亡」

16歲足球員突背痛　診斷罹血癌「不到1天死亡」

美國賓州費城16歲高中生凱爾（Kyle Limper）熱愛美式足球、跑步和摔角，平時身體健康，有天打籃球後卻突然背痛送醫，病情迅速惡化到幾乎無法站立，未料竟診斷出血癌，不到一天內不幸身亡，令親友措手不及。

血癌復發急尋捐血恩人！醫曝3可行療法

血癌復發急尋捐血恩人！醫曝3可行療法

孩子血癌復發尋恩人　爸感激曝獲助喜訊

孩子血癌復發尋恩人　爸感激曝獲助喜訊

孩子血癌復發　爸爸急尋昔日捐血者

孩子血癌復發　爸爸急尋昔日捐血者

前主播劉忠繼血癌驟逝！　醫曝「警示症狀」

前主播劉忠繼血癌驟逝！　醫曝「警示症狀」

關鍵字：

血癌淋巴性白血病CAR-T

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面