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孩子血癌復發急尋恩人　爸感激曝喜訊：已獲正常管道大力幫忙

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲人父感激眾人相助。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名人父12日急發文，說他的小孩罹患血癌，在2021年曾獲恩人捐贈周邊血，得以延續孩子生命。沒想到，今年孩子疾病復發，需要恩人再次捐贈淋巴球，他便在臉書求助，希望透過網路力量，找到當初的捐贈者。就在今（13）日中午，他貼出喜訊，「目前已經獲得正常管道的大力幫忙」，很感謝大家相助。

「人間有愛！」這位爸爸13日中午貼出感謝文，「感謝各位的幫忙，目前已經獲得正常管道的大力幫忙，先前文章一併撤下，感謝各位這一天的相助。 再次叩首，感激不盡。」貼文引來網友們祝賀、集氣，「祈禱接下來一切順利！祝福」、「太好了，祝福一切順利平安」、「孩子加油！」

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另外，《ETtoday新聞雲》詢問孩子的狀況，爸爸回訊表示，目前孩子的狀況還好，大家都還在努力，只是現階段而言，他不適合發言太多，「會影響軍心」，但每個相關單位都在努力幫忙中。

據了解，這位爸爸的孩子罹患白血病（T-ALL，又稱血癌），2021年曾獲恩人捐贈周邊血，才讓親人的生命得以延續，「但他今年年初病情再度復發，經台大醫生判斷後，建議他要到國外尋求CAR-T治療，由於國內2位合格的捐贈者因為家庭因素無法捐贈，因此需要您（恩人）再度捐贈淋巴球」。

▲▼孩子罹患血癌，爸爸協尋捐贈者。（圖／翻攝自臉書）

▲孩子血癌復發，爸爸懇請捐贈者能再出手相助。（圖／翻攝自臉書）

會貼出求助文，則是礙於法律規定無法提供恩人資料或協助傳達消息，他才希望透過網路的力量，找到當初的捐贈者，「我願盡一且努力讓您一同與我們前往國外醫院，採集過程與慈濟相同 如您仍願意相助我們，請您向我聯絡」，並在文中附上當初恩人寫的鼓勵小卡，「如果您對這張卡片感到熟悉，您就是我要尋找的人。」

貼文引發網友熱議，紛紛幫高調，並轉貼到臉書各大社團及批踢踢，「希望可以讓他看到訊息和你聯絡，請加油和保重」、「希望大量被轉發，趕快找到這位好心人，加油」、「幫高調，希望有好心人」、「幫分享了，希望可以順利找到捐贈者，加油！」

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