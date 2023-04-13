孩子血癌復發！爸爸貼小卡急尋「2021年捐血恩人」　眾人幫高調

▲孩子血癌復發，爸爸急尋「昔日捐贈者」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

一名劉姓網友在臉書求助，他的孩子罹患白血病（T-ALL，又稱血癌），所幸2021年獲得恩人捐贈周邊血，才讓親人的生命得以延續，不幸的是親人今年疾病復發，醫生判斷要進行CAR-T治療，需要恩人再度捐贈淋巴球，因此希望透過網路的力量，找到當初的捐贈者，「如您仍願意相助我們，拜託您聯絡我！」

劉姓網友12日臉書表示，他的孩子罹患白血病，所幸2021年獲得恩人捐贈周邊血，才讓親人的生命得以延續，「但他今年年初病情再度復發，經台大醫生判斷後，建議他要到國外尋求CAR-T治療，由於國內2位合格的捐贈者因為家庭因素無法捐贈，因此需要您（恩人）再度捐贈淋巴球」。

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▲原PO在臉書貼出尋人啟事。（圖／翻攝自臉書）

原PO表示，慈濟礙於法律規定，無法提供恩人資料或協助傳達消息，他才決定在臉書貼文，因此希望透過網路的力量，找到當初的捐贈者，「我願盡一且努力讓您一同與我們前往國外醫院，採集過程與慈濟相同 如您仍願意相助我們，請您向我聯絡」。

他在文中也附上當初恩人寫的鼓勵小卡，並說「如果您對這張卡片感到熟悉，您就是我要尋找的人」。

貼文一出立刻引發網友熱議，也有人轉貼到臉書各大社團及批踢踢，有人鼓勵說，「希望可以讓他看到訊息和你聯絡，請加油和保重」、「希望大量被轉發，趕快找到這位好心人，加油」、「幫高調，希望有好心人」、「幫分享了，希望可以順利找到捐贈者，加油！」