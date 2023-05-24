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亡父冰醫院太平間11年！長女存錢盼「爸媽葬一起」拒領回下場曝

▲▼ 遺棄屍體連麗利 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張姓老翁2012年病逝於台北榮總，其大女兒卻羅織理由拒領回亡父遺體。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

張姓老翁2012年於台北榮總去世，連姓長女卻羅織各種理由未領回亡父遺體，院方不得已只好提告，檢方依遺棄屍體罪起訴，建請法院加重其刑。法院開庭時，連女均否認犯行，更淚灑允諾法官會將父親後事處理好。全案24日宣判，依遺棄屍體罪判處有期徒刑4月，緩刑2年，緩刑理由指出連女日前已將父親大體領回並火化。

張翁2012年5月3日病逝於台北榮總醫院，65歲連女卻羅織各種理由拒絕領回遺體，導致張翁大體放在醫院太平間10年，迫使院方於2020年報案提告。

榮總更指出，連女多次允諾會處理，但卻以各種理由推託或稱沒有能力處理，且聲稱有關父親一切後事都由她處理，其家屬無能力負責，院方致電給連女3名胞妹後，3人口徑一致表示都是姊姊下令，其他人不能出面處理。

先前法院開庭，連女提到亡父總是淚流滿面，並解釋父親一直都是由她照顧，父親過世前有說如果大家經濟困難，就把骨灰撒一撒，但父親最大願望還是希望能跟母親葬在一起，讓他們百年、千年都在一起。

審判長在庭上也動之以情勸連女「孩子放下吧」，也說「爸爸一定也捨不得妳跑來跑去，甚至上法院面臨判刑」，更勸說，妳若有輪迴來世觀念，妳爸爸現在最想脫離肉身，畢竟11年來都被困在這（指冰存太平間）。

今（24日）士林地院一審宣判，依刑法第247條第1項之遺棄屍體罪，且遺棄者為直系血親尊親，判處有期徒刑4月，緩刑2年，緩刑理由是連女遵守諾言，已在5月18日將父親大體領回並火化。

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