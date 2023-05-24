賓士男藏毒拒檢逆向狂飆！長髮女伴見警掏槍嚇哭：我好怕

▲蘆洲賓士拒檢一路逆向奔逃，警方攔查後，車內長髮女伴見警掏槍，嚇哭摀嘴直說：我好怕。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

一部賓士車日前行經蘆洲復興路時，由於形跡可疑，被蘆洲警方要求停車受檢，駕駛拒檢並在街頭逆向狂飆，警方呼叫攔截圍捕，最終在成蘆橋五股端下橋處拔槍攔車，車內長髮繆姓女伴見警圍捕摀嘴哭喊「我好怕！」警方追查發現，駕駛41歲李男是名被判刑2年定讞的毒品通緝犯，在車上與李男身上查獲毒品，訊後2人都被依毒品罪嫌移送法辦。

李男與40歲繆姓女子兩人有多項毒品前科，李男還因毒品罪被判刑2年定讞，因未按時入監，因此遭新北地檢署發布通緝。

這個月20日下午3時許，李男駕駛賓士車載著繆女外出，行經蘆洲復興路、民權路口，恰巧遇到蘆洲分局實施臨檢，警方直覺賓士車十分可疑，要求李男停車配合受檢；李男見到警方後，立即催油門紅燈右轉，開始逆向在蘆洲街頭狂飆逃逸3公里！

警方立即通報攔捕，在下成蘆橋五股端時，賓士車輛被早已守在下橋處的成州派出所吳、謝姓警員拔槍喝令下車接受稽查，李男下車後，立刻被警方壓制在地上銬，坐在副駕駛座的繆女見到警方拔槍喝斥，嚇得摀嘴哭喊「我好怕！」，警方在李男身上搜出3包K他命，又在車上尋獲3包海洛因、4包安非他命、5包K他命，訊後依毒品罪嫌將2人移送法辦。