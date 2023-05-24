　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士男藏毒拒檢逆向狂飆！長髮女伴見警掏槍嚇哭：我好怕

▲▼蘆洲賓士拒檢。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲賓士拒檢一路逆向奔逃，警方攔查後，車內長髮女伴見警掏槍，嚇哭摀嘴直說：我好怕。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

一部賓士車日前行經蘆洲復興路時，由於形跡可疑，被蘆洲警方要求停車受檢，駕駛拒檢並在街頭逆向狂飆，警方呼叫攔截圍捕，最終在成蘆橋五股端下橋處拔槍攔車，車內長髮繆姓女伴見警圍捕摀嘴哭喊「我好怕！」警方追查發現，駕駛41歲李男是名被判刑2年定讞的毒品通緝犯，在車上與李男身上查獲毒品，訊後2人都被依毒品罪嫌移送法辦。

李男與40歲繆姓女子兩人有多項毒品前科，李男還因毒品罪被判刑2年定讞，因未按時入監，因此遭新北地檢署發布通緝。

這個月20日下午3時許，李男駕駛賓士車載著繆女外出，行經蘆洲復興路、民權路口，恰巧遇到蘆洲分局實施臨檢，警方直覺賓士車十分可疑，要求李男停車配合受檢；李男見到警方後，立即催油門紅燈右轉，開始逆向在蘆洲街頭狂飆逃逸3公里！

▲▼蘆洲賓士拒檢。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 蘆洲 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方立即通報攔捕，在下成蘆橋五股端時，賓士車輛被早已守在下橋處的成州派出所吳、謝姓警員拔槍喝令下車接受稽查，李男下車後，立刻被警方壓制在地上銬，坐在副駕駛座的繆女見到警方拔槍喝斥，嚇得摀嘴哭喊「我好怕！」，警方在李男身上搜出3包K他命，又在車上尋獲3包海洛因、4包安非他命、5包K他命，訊後依毒品罪嫌將2人移送法辦。

▲▼蘆洲賓士拒檢。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 蘆洲 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼蘆洲賓士拒檢。（圖／記者戴上容翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《大學生》女星懷孕得知性別「倒地爆哭」！　整晚睡不好
LIVE／5億高中生之死「4聖筊」指兇手　婦仇者聯盟！4女堵
快訊／劉亞仁被上銬帶走了！
麥當勞「5大品項買1送1」！　雞塊、薯餅都有
大王具足蟲近親是海蟑螂！　真實口感曝光
高中少女求男大生學電影「灌精」！　他照做慘送法院
專家示警「瑪娃環流非常強」！　各地暴風圈侵襲機率曝
母問「當初生下妳是錯的嗎？」　心臟病女兒1句...醫師鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化警下班追車闖禍！所長連坐記過拔官　基層大炸鍋：處罰太重

國1砂石車追撞2車翻覆　土石灑滿地！一路堵到桃園市區

澳豐基金停贖引恐慌　未經核可就開賣...代理商老闆等7人判刑

阿兵哥瞎扯「認識穴道」拉小學女童摸鳥10秒　下場GG

賓士男藏毒拒檢逆向狂飆！長髮女伴見警掏槍嚇哭：我好怕

色老闆噁讚「妳喇G第1名」！　少女打工淪玩物...強吻逼摸鳥32次

鬼父持陀螺發條淫虐幼子！兒子上課舉手喊：爸爸會摸我屁股

獨／博客來疑內鬼外洩個資近3000件　北檢調查結果曝

航特部淫上校手臂「緊貼」女兵胸部...還故意滑過去　下場慘曝

相驗5億高中生後…高大成今再出手！臉書公開徵求「可疑畫面」

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

彰化警下班追車闖禍！所長連坐記過拔官　基層大炸鍋：處罰太重

國1砂石車追撞2車翻覆　土石灑滿地！一路堵到桃園市區

澳豐基金停贖引恐慌　未經核可就開賣...代理商老闆等7人判刑

阿兵哥瞎扯「認識穴道」拉小學女童摸鳥10秒　下場GG

賓士男藏毒拒檢逆向狂飆！長髮女伴見警掏槍嚇哭：我好怕

色老闆噁讚「妳喇G第1名」！　少女打工淪玩物...強吻逼摸鳥32次

鬼父持陀螺發條淫虐幼子！兒子上課舉手喊：爸爸會摸我屁股

獨／博客來疑內鬼外洩個資近3000件　北檢調查結果曝

航特部淫上校手臂「緊貼」女兵胸部...還故意滑過去　下場慘曝

相驗5億高中生後…高大成今再出手！臉書公開徵求「可疑畫面」

民進黨續問侯友宜：九二共識一中原則　接受？不接受？

目睹爸媽放閃！　吃醋汪秒暴衝「大聲狂罵」氣炸：欺負單身狗

中共中央軍委提新要求：解放軍30餘個單位開始研究部隊分類管理工作

內湖環山路「17公尺1障礙物」如行人地獄　蔣萬安允諾改善

蔡英文批在野黨販賣戰爭恐懼　國民黨回擊：妳才免費放送亡國感

尊重民進黨擬徵召李正皓選永和　林德福：我長年很用心經營地方

3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁初選勝出將代表藍軍戰立委

她把「茄子丟進火鍋」結果太驚嚇！神操作讓張棋惠傻眼：第一次看到

試・開箱／Jisoo、車銀優都在拿白色球球太可愛！Dior老花設計養膚夠時髦

厭倦假裝互相喜歡？美媒曝綠軍掙扎內幕　格林轟布朗不挺隊友

社會熱門新聞

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人最小竟是國中生

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

更多熱門

相關新聞

瘋狂小鴨拒檢狂飆　慘遭警車撞噴翻覆

瘋狂小鴨拒檢狂飆　慘遭警車撞噴翻覆

宜蘭縣冬山鄉東山路二段、大安路口昨（21）日下午2時許，1輛黑色自小客車見到前方有警察，突然違規闖紅燈往左迴轉，員警見狀立刻駕車緊跟，結果不慎撞上黑車導致翻覆，車上2人輕傷。原來陳姓駕駛為詐欺、洗錢防制法的通緝犯，全案後續移送地檢署偵辦。

男摸走老闆的黑水鬼手錶　警逮人竟背7條通

男摸走老闆的黑水鬼手錶　警逮人竟背7條通

男身背3案躲通緝　打零工遭警識破乖乖服刑

男身背3案躲通緝　打零工遭警識破乖乖服刑

展雲吸金182億　2律師「掛保證」遭訴

展雲吸金182億　2律師「掛保證」遭訴

3男助妙齡女毒蟲躲警　下場慘了

3男助妙齡女毒蟲躲警　下場慘了

關鍵字：

蘆州通緝拒檢女伴

讀者迴響

熱門新聞

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

正妹情侶慘死峇里島　男方母：兒曾向我求救

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面