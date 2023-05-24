34歲殺人魔殘殺「3至親3愛犬」　FB炫耀：大屠殺成功！

▲貝利殺害妻子與岳父母後上網炫耀。（圖／臉書，下同）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子持槍殺害妻子、岳父母以及3隻寵物狗後，竟在臉書上大肆宣揚自己的犯行，相關言論隨即引發親友惶恐。而他事後則主動打電話給警察自首，並聲稱自己要在殺人後自殺。警方最終在男子自殺前趕往現場，並逮捕嫌犯。而男子被逮後則稱自己願意面對死刑，甚至還問警察如今是否還有在執行死刑。

根據《鏡報》報導，猶他州一名34歲男子貝利（Jeremy Lake Bailey）19日在家中殺害36歲的妻子阿納斯塔西亞（Anastasia Stevens）、73歲的岳父唐（Don Stevens）以及61歲的岳母貝琪（Becky Stevens）。貝利使用槍枝在家中殺害3人，同時也將飼養的4隻寵物狗中的3隻殘忍殺害。

貝利行兇後隨即在血淋淋的犯罪現場更新自己的臉書，並寫道，「大屠殺，自殺。」他在貼文中吹噓自己是如何殺害3名至親與愛犬，當即引發親友的擔憂。貝利隨後自己打電話報警，除了坦言自己殺人外，還揚言要了斷自己的性命。

警方獲報後怕貝利太過衝動，因此不斷試圖讓他保持在線，並派員趕往現場。所幸警察抵達犯罪現場時，貝利尚無生命危險。當局立刻將他逮捕，並在無意中聽到貝利喃喃自語說，「不敢相信我竟然做到了。」貝利還告訴在場警察稱，自己願意面對死刑，在監獄度過餘生，甚至還追問警察現在是否還有在執行死刑。

警方經調查後稱，目前尚未確定犯案動機，而死者的具體死因仍在調查中。貝利將面臨嚴重謀殺、開槍、虐待動物等多項罪名。

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