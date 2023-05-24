　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

34歲殺人魔殘殺「3至親3愛犬」　FB炫耀：大屠殺成功！

▲▼34歲殺人魔殘殺「3至親3愛犬」　FB炫耀：大屠殺成功！。（圖／臉書）

▲貝利殺害妻子與岳父母後上網炫耀。（圖／臉書，下同）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子持槍殺害妻子、岳父母以及3隻寵物狗後，竟在臉書上大肆宣揚自己的犯行，相關言論隨即引發親友惶恐。而他事後則主動打電話給警察自首，並聲稱自己要在殺人後自殺。警方最終在男子自殺前趕往現場，並逮捕嫌犯。而男子被逮後則稱自己願意面對死刑，甚至還問警察如今是否還有在執行死刑。

根據《鏡報》報導，猶他州一名34歲男子貝利（Jeremy Lake Bailey）19日在家中殺害36歲的妻子阿納斯塔西亞（Anastasia Stevens）、73歲的岳父唐（Don Stevens）以及61歲的岳母貝琪（Becky Stevens）。貝利使用槍枝在家中殺害3人，同時也將飼養的4隻寵物狗中的3隻殘忍殺害。

▲▼34歲殺人魔殘殺「3至親3愛犬」　FB炫耀：大屠殺成功！。（圖／臉書）

貝利行兇後隨即在血淋淋的犯罪現場更新自己的臉書，並寫道，「大屠殺，自殺。」他在貼文中吹噓自己是如何殺害3名至親與愛犬，當即引發親友的擔憂。貝利隨後自己打電話報警，除了坦言自己殺人外，還揚言要了斷自己的性命。

警方獲報後怕貝利太過衝動，因此不斷試圖讓他保持在線，並派員趕往現場。所幸警察抵達犯罪現場時，貝利尚無生命危險。當局立刻將他逮捕，並在無意中聽到貝利喃喃自語說，「不敢相信我竟然做到了。」貝利還告訴在場警察稱，自己願意面對死刑，在監獄度過餘生，甚至還追問警察現在是否還有在執行死刑。

警方經調查後稱，目前尚未確定犯案動機，而死者的具體死因仍在調查中。貝利將面臨嚴重謀殺、開槍、虐待動物等多項罪名。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
國二女險遭輾斃！　驚險畫面曝
鄭家純認了「願意幫忙」！　PO文藏玄機
快訊／鄭家純證實民進黨徵詢！「配合你們的決定」　
一圖看懂！　Netflix新收費3方案
葛斯齊翻車了！　對賀軍翔態度大逆轉
27歲女確診「還染1病」超磨人！ 　醫示警1類人高危險
幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍2架B-1B戰略轟炸機遭俄羅斯攔截　美國五角大廈證實

日本丸龜「活青蛙烏龍麵」宣布停售3天！　諾徹查蔬菜加工廠

23歲男酒吧外被3m巨鱷攻擊　勇男把他拖上岸發現「一條手臂消失」

WHO警告下一波疫情「恐比新冠更致命」　譚德賽：肯定會來襲

34歲殺人魔殘殺「3至親3愛犬」　FB炫耀：大屠殺成功！

俄邊境遇襲！窩裡反還是烏軍反攻起手式？　5大QA一次看

狂甩42公斤爆紅！網紅媽開車遭惡徒搶劫　10歲兒面前中彈慘死

南韓今發射「自主研發」火箭世界號　將8顆人造衛星送上軌道

首批F-16V延至「明年第3季」交付台灣！　美空軍：出現複雜開發挑戰

女學生「手機被沒收」憤而縱火！　蓋亞那國中宿舍狂燒釀19死

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

美軍2架B-1B戰略轟炸機遭俄羅斯攔截　美國五角大廈證實

日本丸龜「活青蛙烏龍麵」宣布停售3天！　諾徹查蔬菜加工廠

23歲男酒吧外被3m巨鱷攻擊　勇男把他拖上岸發現「一條手臂消失」

WHO警告下一波疫情「恐比新冠更致命」　譚德賽：肯定會來襲

34歲殺人魔殘殺「3至親3愛犬」　FB炫耀：大屠殺成功！

俄邊境遇襲！窩裡反還是烏軍反攻起手式？　5大QA一次看

狂甩42公斤爆紅！網紅媽開車遭惡徒搶劫　10歲兒面前中彈慘死

南韓今發射「自主研發」火箭世界號　將8顆人造衛星送上軌道

首批F-16V延至「明年第3季」交付台灣！　美空軍：出現複雜開發挑戰

女學生「手機被沒收」憤而縱火！　蓋亞那國中宿舍狂燒釀19死

股東會紀念品真能引人關注及帶來營收　大學生以大數據分析獲獎

Karencici克服社恐「鬧區突襲做1事」！　高爾宣看呆：看到流汗了

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

熱火G4「關門失敗」他倆卻在笑　巴特勒：我們要聽音樂、喝啤酒

布局2024！侯友宜競辦6月板橋開張　媒體群組由議員先行接手

獨／三寶爸結紮一半痛爆「蛋蛋腫3個月」　竟是剪到不明管狀物

鄭家純認了「願意幫忙」！經紀人證實民進黨接洽　PO文藏玄機有異動

《異世升級，現實無敵》超扯劇情…校外教學遇熊襲　高中生後背摔K.O.

一顆就破產！台東海岸南田石頭千萬別亂撿　違者最高罰500萬　

快訊／披綠袍選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢：願意配合

國際熱門新聞

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

澳交換生IG發文　誤食老鼠藥治療進度曝

瑪娃撲關島「進入緊急狀態」！恐成70年最強颱

世界級崩潰！Netflix「103國家同步開鍘」　寄生帳號確定掰了

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

驚悚畫面！　2青少年車禍拋飛3公尺高

俄邊境遭入侵　國防部：已殲滅武裝分子

中國封殺美光　美參院領袖回應了

日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！

更多熱門

相關新聞

首批F-16V延至「明年第3季」交付台灣！　美空軍：出現複雜開發挑戰

首批F-16V延至「明年第3季」交付台灣！　美空軍：出現複雜開發挑戰

美國政府在2019年批准軍售台灣66架F-16V（BLK70）型戰機，總值約80億美元（約新台幣2500億元），原訂首批會有2架在今年第4季交機，但卻傳出交付日期延到明年第3季的主因是生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。

15歲女被鯊魚拖入水中　「緊含住整條腿」

15歲女被鯊魚拖入水中　「緊含住整條腿」

傳佛州州長選總統　曾言台灣是美關鍵利益

傳佛州州長選總統　曾言台灣是美關鍵利益

警察擊斃22歲兒！　美父母獲5.84億元天價賠償

警察擊斃22歲兒！　美父母獲5.84億元天價賠償

新任中駐美大使謝鋒抵美：美中面臨困難與挑戰

新任中駐美大使謝鋒抵美：美中面臨困難與挑戰

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

更多

最夯影音

更多
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面