首批F-16V延至「明年第3季」交付台灣！　美空軍：出現複雜開發挑戰

▲F-16V戰機。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府在2019年批准軍售台灣66架F-16V（BLK70）型戰機，總值約80億美元（約新台幣2500億元），原訂首批會有2架在今年第4季交機，但卻傳出交付日期延到明年第3季的主因是生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。

我國空軍以「鳳翔專案」向美國採購66架全新F-16V戰機，國防部5月初表示，原定首架戰機將於2023年第4季出廠，但受疫情影響出廠時間修訂為2024年第3季，而2026年底能如期完成全數交機。

根據《彭博社》報導，美國空軍最新給出的原因卻是「F-16V的生產遇到複雜的開發挑戰」，比疫情導致供應鏈中斷還要嚴重；目前美國、台灣和洛克希德公司（Lockheed Martin）正積極努力緩解這些延誤，但未透露相關細節。

洛克希德公司發言人盧茨（Liz Lutz）在聲明中表示，現在正與美國政府密切合作，以應對支援美國安全目標的挑戰。美國國務院和五角大廈官員在得知問題後，也立刻前往南卡羅來納的格林維爾基地（Greenville）確認狀況。

不過，洛克希德公司並未在聲明中提到，這項開發挑戰是否同樣影響到巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞的戰機交付日程。