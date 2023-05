首批F-16V延至「明年第3季」交付台灣！　美空軍：出現複雜開發挑戰

▲F-16V戰機。(資料照/記者呂佳賢攝)



記者張方瑀/綜合報導

美國政府在2019年批准軍售台灣66架F-16V(BLK70)型戰機,總值約80億美元(約新台幣2500億元),原訂首批會有2架在今年第4季交機,但卻傳出交付日期延到明年第3季的主因是生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。

我國空軍以「鳳翔專案」向美國採購66架全新F-16V戰機,國防部5月初表示,原定首架戰機將於2023年第4季出廠,但受疫情影響出廠時間修訂為2024年第3季,而2026年底能如期完成全數交機。

根據《彭博社》報導,美國空軍最新給出的原因卻是「F-16V的生產遇到複雜的開發挑戰」,比疫情導致供應鏈中斷還要嚴重;目前美國、台灣和洛克希德公司(Lockheed Martin)正積極努力緩解這些延誤,但未透露相關細節。

洛克希德公司發言人盧茨(Liz Lutz)在聲明中表示,現在正與美國政府密切合作,以應對支援美國安全目標的挑戰。美國國務院和五角大廈官員在得知問題後,也立刻前往南卡羅來納的格林維爾基地(Greenville)確認狀況。

不過,洛克希德公司並未在聲明中提到,這項開發挑戰是否同樣影響到巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞的戰機交付日程。

