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美軍2架B-1B戰略轟炸機遭俄羅斯攔截　美國五角大廈證實

▲▼俄羅斯Su-30戰機視角的美軍B-1B轟炸機與KC-135加油機完成加油任務。（圖／路透）

▲美軍B-1B戰略轟炸機在波羅的海遭俄軍攔截。圖為俄羅斯Su-30戰機視角的美軍B-1B轟炸機與KC-135加油機完成加油任務。（資料照／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國空軍2架B-1B戰略轟炸機在飛行至俄羅斯邊境附近的波羅的海時，遭到俄軍噴氣式飛機攔截。為此，俄羅斯國防部昨（23）日發佈聲明透露該消息；而美國國防部也低調證實，刻意淡化此次事件，強調雙方是基於「安全且專業」的互動。

根據美媒《CNN》，俄羅斯聯邦國防控制中心23日在Telegram上的一份聲明表示，「2023年5月23日，俄羅斯在波羅的海上空空域發現了2個接近俄羅斯聯邦國界的空中目標。為了防治俄羅斯聯邦國家邊界遭到侵犯，波羅的海艦隊防空部隊一架蘇-27戰鬥機被緊急調派至空中。俄軍戰機上的機組人員將空中目標歸類為2架美國空軍B-1B戰略轟炸機。」

俄羅斯國防部表示，此次攔截行動是嚴格按照「國際空域使用準則」進行的。

針對2架B-1B戰略轟炸機遭到俄軍攔截的消息，美國國防部發言人萊德（Patrick S. Ryder）在23日的記者會上低調證實，稱美國2架B-1B轟炸機與俄軍噴氣式飛機之間的確存在「互動」。他表示，「根據我的理解，這是與俄羅斯飛機進行的安全、專業的互動。」

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