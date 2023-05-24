相驗5億高中生後…高大成今再出手！臉書公開徵求「可疑畫面」

▲法醫高大成今於臉書PO文，協尋行車紀錄器畫面。（圖／記者許權毅攝）

記者莊智勝／台中報導

台中市18歲賴姓高中生獲贈5億房地產卻墜樓一案鬧得沸沸揚揚，日前法醫高大成因應家屬委託前往殯儀館驗屍，認為死者身上傷勢過輕，若是自10樓高度墜下，不可能只有手肘骨折；而今(24日)高大成再度出手相助，於臉書PO文協尋行車紀錄器，籲請有拍到「可疑畫面」的民眾協助破案。

高大成21日接獲家屬委託，前往台中崇德殯儀館相驗，驗屍後發現，疑10樓墜樓亡的賴生，竟無顱內出血及腹部出血，更離奇的是「賴生僅右手閉鎖性骨折」，與一般墜樓死者狀況並不相符，認為案情不單純。

今高大成再度出手，於臉書PO文徵求行車紀錄器畫面，「協尋112年05月04日、經過台中市北屯區旱溪西路三段、早上10：30～11：00有拍攝到此建築物『可疑畫面』的行車記錄器！如有畫面可以提供，請聯繫許哲維律師！」

昨(23日)偵查庭結束後，許哲維律師也提出3點聲明，第一點感謝檢方給予告訴人完整陳述相關意見的機會，非常謝謝承辦檢察官，希望警方、鑑識人員都有確實遵守檢察官的指導；第二點本來是申請9項申請，在檢方的幫忙下變成14項，內容從通聯記錄、現場死者的傷勢、到內部有無毒物反應，都有申請證據調查，也有對被告聲請進行測謊。

最後一點則是，家屬想要向全台灣關心這件事情的所有人民表達感謝之意，也想請各位民眾，「如果您剛好在5月4日經過旱溪西路三段，您剛好開車經過，有行車紀錄器的話，希望您可以幫忙，可以提供給家屬、律師或媒體，我們非常需要影片」，以釐清賴男到底是從那一層樓墜落。

▼律師許哲維昨偵查庭結束後提出3點聲明。（圖／記者白珈陽攝）