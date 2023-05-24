Netflix「1規定」挨轟　用戶喊退訂：家人一定要住一起？

▲Netflix。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

串流平台Netflix（網飛）為了減少虧損，近來致力於打擊寄生帳號，今（24）日凌晨2時，台灣Netflix發布公告，「Netflix 帳戶僅供同住者使用」，並列出方案。消息曝光後，不少網友熱議，「怎麼認定同住者」、「長期出差錯了嗎」。

Netflix最新公告指出，「Netflix 帳戶僅供您和同住者使用」，若用戶出門或旅行，可透過個人裝置，在飯店、民宿用電視觀賞。用戶可以查看有誰在使用該Netflix帳戶，檢視哪些裝置登入自身帳號，若想把Netflix分享給同住者以外的人，可使用以下功能：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、轉移使用者：帳戶中的任何人均可將使用者轉移到自己付費的會員帳戶。

二、購買額外成員：多付月費100元，就能與同住者以外地人共用您的Netflix帳戶。

▲Netflix預計針對台灣非同住用戶寄出信件。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

消息一出，不少網友對於「同住者」的規定感到不解，「所以我不能跟我不同住的家人共用，但可以跟住我隔壁不認識的鄰居共用」、「請問學校宿舍可以買一個帳號，同住的100人共用嗎」、「所以每個家人都一定要住在一起是不是？瘋了嗎」、「沒跟家人住一起就不能共享很莫名」、「那同住者可以出門旅遊嗎？怎麼判定」、「哭哭，嫁出去的女兒就不是家人了」、「這是用Google翻譯嗎？家庭方案翻成『同住者』嗎？不然怎還能在家、外出、旅遊？還是就真的只能是同住者」。

也有網友認為，「所以它不用『家人』，改用『同住者』，你可以和室友一起用，但不能跟不一起住的家人用，不想排擠家人就給錢，有多個住處跟去旅遊的就不知道怎樣判定了」。

此外，還有些網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言表示 「它是要再把訂閱率用更低嗎」、「不看了」、「追完地獄樂就退」、「早該退了，去年就退」、「看樣子要退了」、「好險我退了」、「已退訂」、「沒事沒事，我換迪士尼+了」。