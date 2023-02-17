目睹老婆揪小王上摩鐵2小時　人夫求償60萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓人夫2021年7月間意外發現妻子外遇范姓男子，不僅互傳曖昧訊息，他還曾目睹2人進入汽車旅館長達2個小時，甚至在車上約會、接吻，憤而決定提告求償60萬元。不過，橋頭地院法官認為，吳妻與范男交往期間不曾主動告知已婚的身分，加上吳男未能舉證，最終裁定駁回丈夫的告訴。

▲吳男目睹妻子和范男進入摩鐵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

吳男在判決書中主張，2021年7月3日他無意間發現手機裡有妻子與范男的曖昧對話，調閱行車記錄器檢查，果然錄到2人互訴愛意的對話，包含「范太太」、「范先生」、「愛你」、「我好想你」等等，因而認定妻子外遇；同年7月13日他抓包妻子下班後與范男一同前往摩鐵，待了大約2個小時才離開。

吳男表示，事後向妻子攤牌時，妻子坦承外遇並承諾分手，沒想到2021年8月19日又被抓包與范男在車上約會、親吻，讓他身心嚴重受創，夫妻倆也在同年12月間離婚，他認為是范男介入導致家庭和諧被破壞，憤而決定提告求償60萬元。

對此，范男表示，他和吳妻是因為工作關係認識，女方不曾主動告知已婚身分，況且吳男與妻子長期分居，他根本不可能預見「女友其實已婚」這件事；此外，事後吳妻已經賠償30萬元，吳男又向他求償60萬元，顯然不合理。

吳妻也證稱，從交往、結婚、到生小孩，她都沒有與丈夫同住，住處沒有丈夫的貼身衣物、刮鬍刀等生活用品，與范男交往時，也確實有刻意隱瞞已婚的事實，就連范男公司的人也都以為她只是一名單親媽媽，直到2021年8月19日，她與范男相約碰面，正在車裡講話時，丈夫突然出現並把范男拖下車毆打，「他當時才知道我有配偶，他知道後很驚訝，說不想破壞我的家庭，後來我們就沒有繼續交往了。」

橋頭地院法官認為，依據吳妻的證詞可知，范男在遭到毆打之前，確實不知道女方已婚；況且吳妻承認在交往期間刻意隱瞞已婚身分，平時相處應該會主動迴避關於婚姻的話題，加上她與丈夫並未同住，時間自由，旁人也很難知曉她的婚姻狀況，她更不可能主動告知范男自己其實是有配偶的人。

法官接著指出，除了上述證據之外，吳男未能舉證證明范男在2021年8月之後是否還有做出其他侵害配偶權的行為，因此他主張配偶權受到侵害，要求范男負責賠償，實在難以令人認同，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。