醉女吐到被小黃拒載　男大生「撿屍失敗」仍要賠35萬

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男大生2021年4月間參加朋友的生日派對，並在派對上結識小蘋（化名），他見對方醉倒，還在計程車上嘔吐，竟起了色心將人帶回住處企圖發生性行為，但他自己也受到酒精作用影響，最終沒有得逞。橋頭地院法官認為，李男事後已賠償35萬元，並獲得小蘋諒解，因此依乘機性交未遂罪判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，還要提供60小時的義務勞務、參加2場法治教育課程。

▲李男「撿屍」小蘋未遂，賠償35萬元換取緩刑機會。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，李男2021年4月17日凌晨0時許在高雄市某夜店參加朋友的生日派對，他在小蘋喝了2、3杯調酒之後上前搭話，兩人又陸續喝了1、2杯，直到凌晨3、4時許，小蘋因為不勝酒力醉到無法獨自行走而倒臥在地，他便與對方一起搭乘計程車離開。

然而，小蘋在車上嘔吐，司機拒載，李男發現有「機會」，於是改將人帶回自己的住處，脫去衣物後企圖發生性行為，結果因為他也受到酒精作用影響，最終沒有得逞。小蘋在當日中午清醒，發現她與李男都沒穿衣服，返家後將此事告知兩名友人，這才驚覺事情不對勁，並自行前往警局報案。

對於上述行為，李男在審理期間坦承不諱。橋頭地院法官認為，李男與小蘋是在派對上初次見面，因為酒後失慮，加上發現女方意識不清無法反抗，一時起了色心，顯然未能尊重他人的性自主決定權，考量到他已經賠償35萬元，也獲得女方諒解，最終依乘機性交未遂罪判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，還要在判決確定日起1年內提供60小時義務勞務，以及參加2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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