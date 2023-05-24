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讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」　雙魚招數最多

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

每個人一生中都希望能遇到真愛，並攜手走下去。《科技紫微網》就表示，最有本事掌控異性，讓感情能穩定長久的星座分別是雙魚座、巨蟹座和天秤座。

《科技紫微網》說道，一段感情維持久了，似乎都逃不開慢慢變淡變冷的過程，經營感情就像放風箏，是需要一些技巧的，而深諳男女相處之道的人，才能掌握住異性的心，12星座裡的雙魚、巨蟹和天秤座．就是天生的馭夫達人。

雙魚座
「溫柔就是必殺技」，雙魚座哪怕本身性格不屬於溫柔類型，平時說話還是可以輕聲細語，男人都很吃這一套，要想叫他對妳言聽計從，就要扮豬吃老虎，用最溫柔的語言，說最狠的話。

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平時能寬容就寬容，能體貼就體貼，但在另一半犯錯的時候，要不斷放大他的錯誤，讓他不斷地哄，然後在他失去耐心前給他台階下，這就是一個馴服的過程。

天秤座
男人不管高矮胖瘦，年齡大小，「喜歡漂亮女生」是不會變的，天秤座女生不太會看那些情感行銷理論，她們認為把自己弄得好看點比較重要，因為絕大部分男人就是視覺動物。

巨蟹座
女人需要對方傾聽，男人卻只需要你不停地誇他，你越誇他，他越起勁。巨蟹座女生只要男友每次做了讓她開心的事情，都會逮住機會誇獎，不輕易挑剔，以鼓勵和稱讚為主，讓男人主動包下所有家務。

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