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索尼新一代Vlog神器ZV-1 II來了　18-55mm畫面更廣自拍更強大

▲▼ 索尼新一代Vlog神機ZV-1 II來了　18-55mm畫面更廣自拍更強大。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

▲ Sony 發表專為 Vlog 打造的新機 ZV-1 II 。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

記者樓菀玲／綜合報導

Sony 預計將在 2023 年 6 月推出全新的 ZV-1 II，這款目標針對進階 KOL 或是自媒體消費者族群的 Vlog 相機，以卓越的鏡頭、自動對焦及錄影功能脫穎而出，以目前國外公布售價換算來看，12 萬日圓的定價差不多落在將近新台幣 26,700 元左右，機身分別有黑白兩色可選。

為了滿足更熟練的 Vlog 創作者需求，Sony 在其新款 ZV-1 II 上作出了大幅度的強化，像是輕量化的機身與泛用的光學鏡頭焦段，採用 Zeiss  Vario Sonar T* 18-50mm F1.8-4 超廣角變焦鏡頭，18-55mm 的焦段可以涵蓋自拍亦或者是街拍用途，算是泛用性相當不錯的鏡頭，其中在 18mm 廣角端的最大光圈為 f/1.8，注意鏡頭本身不可替換。

ZV-1 II 配備了 20.1 MP 的 1 吋感光元件和 Sony 的 BIONZ X 影像處理器，使其在低光線環境下的表現以及拍攝出的漂亮散景效果，比前一代更為出色。與此同時，鏡頭也可以透過 Sony 的 Clear Image 數位變焦技術，將畫面延伸至 100mm 的焦段，讓使用者在觸控螢幕上自由選擇變焦。

▲▼ 索尼新一代Vlog神機ZV-1 II來了　18-55mm畫面更廣自拍更強大。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

▲ Sony ZV-1 II 專為 Vlog 需求打造。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

而在錄影功能方面，ZV-1 II 能以最高 30p 的速度錄製 4K 影片，並提供了 S-Log3 和 S-Log2 錄影選項，以提供更大的動態範圍。全新的電影 Vlog 設定可以讓拍出來的影片看起來更專業，只需輕輕一點就能在相機的觸控螢幕上選擇四種不同的濾鏡和十種拍攝風格。

而為了讓使用者有更佳的體驗，Sony ZV-1 II 的全新觸控螢幕支援全觸控，盡可能讓相機本人接近手機的使用體驗，只要從螢幕下方上滑，就能快速存取常用設定，與此同時，只需配備 Sony 的選購握把，就能輕鬆完成垂直錄影。

▲▼ 索尼新一代Vlog神機ZV-1 II來了　18-55mm畫面更廣自拍更強大。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

▲ Sony ZV-1 II 支援 S-Log3 和 S-Log2 錄影規格。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

ZV-1 II 更有 USB-C 接口，可以直接連接電腦或 Xperia 智慧手機進行直播，而全新的 Shot Mark 模式可以在錄影時標記重要片段，讓後期製作更為便利。除此之外，ZV-1 II 還新增了動物主體識別功能，不僅能辨認人類，也能識別動物的身影。

最後，ZV-1 II 的內建 ND 濾鏡和新改良的三膠囊式內建麥克風，能夠改變音頻的指向性，選擇從前方、後方或所有方向收音，Sony 將隨著 ZV-1 II 推出新款 ECM-G1 麥克風，讓整體的錄音體驗更加升級。

▲▼ 索尼新一代Vlog神機ZV-1 II來了　18-55mm畫面更廣自拍更強大。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

▲ Sony ZV-1 II 可拍攝 120fps 影片來處理慢動作鏡頭。（圖／翻攝自 YouTube／Sony｜Camera Channel）

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