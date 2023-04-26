快訊／20年相機名店「Ewhat億華數位科技」將停止營業

▲Ewhat億華數位科技宣布將停止營業。（圖／翻攝Ewhat 億華數位科技臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

開業20年、號稱最早經營數位相機網路的商家「Ewhat 億華數位科技」26日晚間宣布於5月2日停止營業。億華數位科技表示，考量到手機取代相機市場，加上與房東租約到期，因此決定停止營業，「感謝20年來曾經支持過我們的客戶。在此致上深深一鞠躬。」

億華數位科技26日晚間在臉書粉專發出「結束營業公告」表示，因與房東租約到期，加上手機畫質功能大幅提升取代了相機市場，等等多方考量，「億華數位將於112年05月02日起停止營業，感謝20年來曾經支持過我們的客戶。在此致上深深一鞠躬。」

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億華數位科技表示，目前相機、鏡頭、包包、腳架、保護鏡等商品全數促銷，價錢比市場許多二手還要更低，且全新品都在做最後超底價回饋，活動將持續到結束營業為止，「保固期間內相機依然享有保固，過保固的相機也可送件至維修部處理」。

網友看完紛紛留言，「謝謝ewhat陪我走過這段歲月」、「感謝你們賣出的相機讓我拍了很多美好的回憶」、「D200跟諸多鏡頭，還有腳架，深深感謝」、「謝謝億華陪了我拍照拍這麼多年」、「那年代的相機街如龍潭虎穴，感謝有億華」、「時代的眼淚，謝謝你們」。