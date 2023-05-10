鳳山戶政所聯手移民署　分享經驗落實照顧新住民

▲鳳山戶政事務所與移民署分享經驗落實照顧新住民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

鳳山戶政事務所與移民署南區事務大隊高雄市第一服務站行動列車今日（10）日在鳳山戶政事務所舉辦座談會，分享彼此實務經驗，強化機關間聯繫，提供新住民一站式最貼心的在地服務。

鳳山戶政事務所主任林江鴻表示，根據內政部移民署統計資料，至2023年3月底，國內新住民人數已超過58萬人，而高雄市的新住民人數僅次於新北市，高居全國第二，鳳山區更是全高雄市新住民最多的區域，因此照顧關懷新住民的各式需求是戶政所責無旁貸的責任，平常除協助新住民辦理歸化國籍事宜，每年均會不定期舉辦各式課程，提供新住民進入社區、學習新知，加速融入台灣社會的交流管道。

高雄市第一服務站主任徐志權也表示，移民署行動列車為貼近在地新住民，每年均會定期與在地戶政事務所合作駐點提供新住民免奔波的貼心諮詢服務，這次藉由駐點機會受到戶政事務所邀請召開座談會，席間共同分享實務經驗，為日後服務新住民建立起良好的溝通管道。

徐志權指出，自今年2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元、不管制禁止入國期間等措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案，相關問題可撥打免付費諮詢專線0800-024-881洽詢。