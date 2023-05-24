修度欸丟！賴清德「委員」vs.侯友宜「局長」　還原20年前5度交鋒

▲賴清德（右）與侯友宜（左）昔日是執政黨立委和中央部會官員，如今成為總統選舉競爭對手。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，民進黨參選人賴清德與國民黨參選人侯友宜競逐大位，賴「副總統」對戰侯「市長」備受關注。實際上，這已不是兩人首度公開對壘，例如2003年10月，賴清德以立委身份質詢擔任刑事警察局局長的侯友宜，讚美侯嫉惡如仇有「名捕特質」，2005年3月，侯友宜在立法院還原319槍擊案緝凶過程，賴也當眾表示對警方的肯定：「你們對國家的貢獻太大了」。

近期有YouTube頻道釋出近20年前，賴清德在立法院質詢時任警政署刑事警察局局長侯友宜的歷史畫面，引發討論。《ETtoday新聞雲》也透過立法院公報資料，回顧當年「賴委員」與「侯局長」在國會殿堂上的交鋒過程。

賴清德曾任4屆立委，1999年至2010年任內，曾提出超過1400個法律提案，在委員會質詢超過700次，因擁有醫界背景，積極耕耘衛生環境及社會福利委員會、司法委員會、內政委員會相關議題，還曾多次被公民監督國會聯盟評鑑為第一名，表現備受期待。侯友宜則是在1992年被拔擢為警政署刑事警察局督察，歷任偵查隊隊長、大隊長、副局長等職務，並於2003年擔任局長、2006年升任警政署長、2008年擔任警大校長，期間曾數度赴立法院備詢，與賴清德同台互動。

首度交鋒：賴清德讚侯友宜「有名捕特質」

根據立法院公報紀錄，賴清德首度質詢侯友宜，發生在2003年10月司法委員會，當時身為執政黨立委的賴清德開場白稱讚侯友宜說：「雖然本席與局長沒見過幾次面，但本席是個武俠小說迷，本席可以從局長身上看到武俠小說中名捕的特質，局長非常嫉惡如仇」，隨後又關切換發身分證捺印指紋的議題，侯友宜則表態支持將指紋建檔，若無法做到，治安只會變壞，而不會變好。

第二度交鋒：侯友宜盼加入「國際刑警組織」補足兩岸共打機制

賴清德第二次質詢侯友宜，發生在第一次質詢的3天後，賴清德這次關注處理偷拍案件的議題，直言「請你去處理偷拍裙底風光的案件，可能有點大材小用」，隨後又關切重大刑事犯罪罪犯伍澤元、朱婉清、朱安雄潛逃赴陸，侯則以兩岸共打機制回應，還說應該成為「國際刑警組織」的會員，透過國際司法互助進行引渡，希望加入該體系，起碼會對中國大陸產生壓力。

第三度交鋒：賴清德關切「白米炸彈客」事件

第三次質詢，發生在2003年12月3日，賴清德關心「白米炸彈客」事件，提醒侯友宜必須注意，有心人士可能為了總統大選，故意誣陷農民，但也許真的是農民所做的也不一定。侯友宜當場允諾稱是。

第四度交鋒：侯友宜還原「319槍擊案」緝凶過程

2005年3月10日，當時適逢「319槍擊案」即將滿周年，立法院司法委員會特別邀請相關部會首長報告偵辦情形。賴清德會中當場向侯友宜表達敬意，直指「你們（指警方）對國家的貢獻太大了」，侯友宜則還原專案小組鎖定已自殺身亡的嫌犯陳義雄、直到確定他涉案的完整過程，以及如何說服家屬承認，「我們是從兩顆子彈開始查到（槍彈製造者）唐守義，再繼續查下來，我們抓到119個涉及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》的人，在538顆子彈裡面只有7顆的成份是鉛與銅，這個部分是很特殊的，這個管道流向陳義雄，這條線是所有作案槍枝的流向，我們是從這裡開始找出根據的」。

第五度交鋒：賴清德肯定侯友宜「兩下子就抓到了」

在侯友宜被拔擢為警政署長後，賴清德曾於立法院內政及民族委員會質詢侯友宜。第五次交鋒，發生在2007年4月2日，當時委員會正在審查《警察勤務條例》修法，賴清德在詢問有關戶口查察、減輕基層警察負擔等問題後，當場肯定侯友宜說：「基層民眾對署長所領導的警政署這個團隊，坦白講，他們是很肯定的，因為你們對重大刑案的偵破非常迅速，像最近周政保的事件（指TVBS自拍黑道嗆聲影帶案）鬧得這麼大，後來發現是假的之後，民眾擔心不知是否能夠抓到，沒想到你們兩下子就抓到了。根據本席拜訪基層的了解，大家都覺得署長真的是非常厲害，本席特別代表台南市的民眾向署長和警政署所有同仁表示感謝」。