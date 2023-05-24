　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修度欸丟！賴清德「委員」vs.侯友宜「局長」　還原20年前5度交鋒

▲▼侯友宜、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲賴清德（右）與侯友宜（左）昔日是執政黨立委和中央部會官員，如今成為總統選舉競爭對手。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，民進黨參選人賴清德與國民黨參選人侯友宜競逐大位，賴「副總統」對戰侯「市長」備受關注。實際上，這已不是兩人首度公開對壘，例如2003年10月，賴清德以立委身份質詢擔任刑事警察局局長的侯友宜，讚美侯嫉惡如仇有「名捕特質」，2005年3月，侯友宜在立法院還原319槍擊案緝凶過程，賴也當眾表示對警方的肯定：「你們對國家的貢獻太大了」。

近期有YouTube頻道釋出近20年前，賴清德在立法院質詢時任警政署刑事警察局局長侯友宜的歷史畫面，引發討論。《ETtoday新聞雲》也透過立法院公報資料，回顧當年「賴委員」與「侯局長」在國會殿堂上的交鋒過程。

賴清德曾任4屆立委，1999年至2010年任內，曾提出超過1400個法律提案，在委員會質詢超過700次，因擁有醫界背景，積極耕耘衛生環境及社會福利委員會、司法委員會、內政委員會相關議題，還曾多次被公民監督國會聯盟評鑑為第一名，表現備受期待。侯友宜則是在1992年被拔擢為警政署刑事警察局督察，歷任偵查隊隊長、大隊長、副局長等職務，並於2003年擔任局長、2006年升任警政署長、2008年擔任警大校長，期間曾數度赴立法院備詢，與賴清德同台互動。

首度交鋒：賴清德讚侯友宜「有名捕特質」

根據立法院公報紀錄，賴清德首度質詢侯友宜，發生在2003年10月司法委員會，當時身為執政黨立委的賴清德開場白稱讚侯友宜說：「雖然本席與局長沒見過幾次面，但本席是個武俠小說迷，本席可以從局長身上看到武俠小說中名捕的特質，局長非常嫉惡如仇」，隨後又關切換發身分證捺印指紋的議題，侯友宜則表態支持將指紋建檔，若無法做到，治安只會變壞，而不會變好。

第二度交鋒：侯友宜盼加入「國際刑警組織」補足兩岸共打機制

賴清德第二次質詢侯友宜，發生在第一次質詢的3天後，賴清德這次關注處理偷拍案件的議題，直言「請你去處理偷拍裙底風光的案件，可能有點大材小用」，隨後又關切重大刑事犯罪罪犯伍澤元、朱婉清、朱安雄潛逃赴陸，侯則以兩岸共打機制回應，還說應該成為「國際刑警組織」的會員，透過國際司法互助進行引渡，希望加入該體系，起碼會對中國大陸產生壓力。

第三度交鋒：賴清德關切「白米炸彈客」事件

第三次質詢，發生在2003年12月3日，賴清德關心「白米炸彈客」事件，提醒侯友宜必須注意，有心人士可能為了總統大選，故意誣陷農民，但也許真的是農民所做的也不一定。侯友宜當場允諾稱是。

第四度交鋒：侯友宜還原「319槍擊案」緝凶過程

2005年3月10日，當時適逢「319槍擊案」即將滿周年，立法院司法委員會特別邀請相關部會首長報告偵辦情形。賴清德會中當場向侯友宜表達敬意，直指「你們（指警方）對國家的貢獻太大了」，侯友宜則還原專案小組鎖定已自殺身亡的嫌犯陳義雄、直到確定他涉案的完整過程，以及如何說服家屬承認，「我們是從兩顆子彈開始查到（槍彈製造者）唐守義，再繼續查下來，我們抓到119個涉及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》的人，在538顆子彈裡面只有7顆的成份是鉛與銅，這個部分是很特殊的，這個管道流向陳義雄，這條線是所有作案槍枝的流向，我們是從這裡開始找出根據的」。

第五度交鋒：賴清德肯定侯友宜「兩下子就抓到了」

在侯友宜被拔擢為警政署長後，賴清德曾於立法院內政及民族委員會質詢侯友宜。第五次交鋒，發生在2007年4月2日，當時委員會正在審查《警察勤務條例》修法，賴清德在詢問有關戶口查察、減輕基層警察負擔等問題後，當場肯定侯友宜說：「基層民眾對署長所領導的警政署這個團隊，坦白講，他們是很肯定的，因為你們對重大刑案的偵破非常迅速，像最近周政保的事件（指TVBS自拍黑道嗆聲影帶案）鬧得這麼大，後來發現是假的之後，民眾擔心不知是否能夠抓到，沒想到你們兩下子就抓到了。根據本席拜訪基層的了解，大家都覺得署長真的是非常厲害，本席特別代表台南市的民眾向署長和警政署所有同仁表示感謝」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／5億高中生之死「4聖筊」指兇手　婦仇者聯盟！4女堵
快訊／劉亞仁被上銬帶走了！
麥當勞「5大品項買1送1」！　雞塊、薯餅都有
大王具足蟲近親是海蟑螂！　真實口感曝光
高中少女求男大生學電影「灌精」！　他照做慘送法院
專家示警「瑪娃環流非常強」！　各地暴風圈侵襲機率曝
母問「當初生下妳是錯的嗎？」　心臟病女兒1句...醫師鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

月初拘提imB首腦到案　蔣萬安：對任何詐騙行為絕不寬貸

相挺鍾東錦！柯文哲：人家30年前做的事　否則不要有更生人協會

建港墘橋解決內科交通？　蔣萬安：積極整體評估

柯文哲聯合報民調拿22％　王世堅曝關鍵：是虛胖

「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

柯文哲5天訪日行曝光！訪2眾議員、見謝長廷　擬祭拜安倍晉三

謝典林密會郭台銘3小時　曾銘宗：他們見面聊聊非常正常

賴清德競辦堅稱不認識郭再欽　賴士葆轟：敢說對轄下累犯不熟悉？

修度欸丟！賴清德「委員」vs.侯友宜「局長」　還原20年前5度交鋒

黃國昌「代言人」說指誰？　時代力量：要問他本人才知道

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

月初拘提imB首腦到案　蔣萬安：對任何詐騙行為絕不寬貸

相挺鍾東錦！柯文哲：人家30年前做的事　否則不要有更生人協會

建港墘橋解決內科交通？　蔣萬安：積極整體評估

柯文哲聯合報民調拿22％　王世堅曝關鍵：是虛胖

「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

柯文哲5天訪日行曝光！訪2眾議員、見謝長廷　擬祭拜安倍晉三

謝典林密會郭台銘3小時　曾銘宗：他們見面聊聊非常正常

賴清德競辦堅稱不認識郭再欽　賴士葆轟：敢說對轄下累犯不熟悉？

修度欸丟！賴清德「委員」vs.侯友宜「局長」　還原20年前5度交鋒

黃國昌「代言人」說指誰？　時代力量：要問他本人才知道

達德能源「第200座風機」完工　寫下台灣陸域風場新里程

好喝又好瘦！中醫師營養師齊推薦！天天一杯喝出S腰！

復古咖啡店招牌卻是蛋包飯？黑松露醬油炒飯＋牛肝菌醬汁香氣滿溢

占卜／2023下半年我在哪方面最好運？

上班壓力大一定要玩！療癒跳島之旅好舒壓　還能抽沖繩雙人機票！

大谷翔平快腿跑出內野安打　天使3轟完封紅襪

和平島新玩法！「島晝會」從日落玩到日出　有觀星派對、星光夜宴

國1砂石車追撞2車翻覆　土石灑滿地！一路堵到桃園市區

澳豐基金停贖引恐慌　未經核可就開賣...代理商老闆等7人判刑

臉蛋身材都有！鄉民狂推「1女星」超甜：素顏我也可以

政治熱門新聞

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

陳歐珀退選　郭正亮曝內幕：太大了

內湖人行道竟有146個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

打造正義人設！　侯友宜打貪擬恢復特偵組

密會郭台銘3小時　挺郭議長曝揭過程

快訊／管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

快訊／滿18歲同婚　不需經法定代理人同意

出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

綠推新北3刺客　吳崢、曾柏瑜、李正皓入列

賴清德競辦喊「不認識、扭曲事實」　徐巧芯反轟：有圖有真相！

更多熱門

相關新聞

黃國昌「代言人」說指誰？　時代力量：要問他本人才知道

黃國昌「代言人」說指誰？　時代力量：要問他本人才知道

民眾黨主席柯文哲不斷向時代力量前立委黃國昌遞出橄欖枝，遭時代力量則批評，黃不可能與向黑金靠攏的柯文哲為伍。黃國昌則在網路節目意有所指表示，「有些根本沒接觸的人，竟然還當起我的代言人。」對此，時代力量黨主席王婉諭24日回應，還是希望2024這一戰有黃國昌的參與，至於他在媒體上表達意見，還是要問他本人才知道，需要他自己出來說明。

月底赴立院與藍委便當會　侯友宜盼集眾人力量讓國家進步

月底赴立院與藍委便當會　侯友宜盼集眾人力量讓國家進步

年輕人看侯友宜「像路人」　蔣萬安：侯市長非常親民

年輕人看侯友宜「像路人」　蔣萬安：侯市長非常親民

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

新北4個月刑案逾萬件　綠：侯友宜傲慢擺爛

新北4個月刑案逾萬件　綠：侯友宜傲慢擺爛

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨侯友宜賴清德柯文哲2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

正妹情侶慘死峇里島　男方母：兒曾向我求救

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面