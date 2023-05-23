女友打麻將被胡牌！基隆男持剪刀「猛刺他頭頸」　要吃逾6年牢飯

▲蔡姓男子不滿女友被胡牌，竟然持剪刀猛刺牌友。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

基隆市一名蔡姓男子因為不滿女友被胡牌，隔天跑去找牌友理論討公道，一氣之下還拿出預藏的剪刀，朝著牌友的頭部、臉部、前頸猛刺，導致尹姓牌友身受重傷。基隆地院審理後，依照殺人未遂罪，判蔡男6年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，蔡男的杜姓女友2022年4月30日跑去尹姓牌友家中打牌，過程中被胡了一把，雖然對該局有疑義，但還是照常給出賭金，但2人也因此發生糾紛。

蔡男得知女友被胡牌，隔天在口袋中藏了一把質地堅硬、長達21公分的剪刀，跑去尹姓牌友家中理論，一言不合之下，竟掏出預藏的剪刀，朝著尹姓牌友的頭部、臉部及頸部攻擊，嚇得在場的李姓友人立即出言制止。

▼蔡男在女友被胡牌隔天，跑去牌友家中理論，沒想到竟持刀刺傷對方。（示意圖／123RF）



尹男遭攻擊後傷勢嚴重，臉部、頸部都有穿刺傷，右邊人中、前頸有5公分撕裂傷，還有廣泛性縱膈腔氣腫等情況，一度生命垂危，後來經過搶救，才保住了一命。

蔡男事後辯稱，是因為尹男先動手，所以才會取出剪刀反擊，沒有殺人的犯意。不過，基隆地院審理後認為，人體的頭部、頸部都是要害，若使用尖銳金屬攻擊，極有可能導致生理機能受損、大量出血導致死亡，對於一般人而言是可得而知的事，蔡男是智慮健全的成年人，擁有相當的社會經驗，對此應該會有所認識。

基隆地院依照尹男的受傷部位、傷勢程度，以及蔡男的下手情況、凶器種類等情節，認定蔡男下手時有殺人的犯意，因此依照殺人未遂罪，判6年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。