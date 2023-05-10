勇爸一拳KO「恐怖噴火伯」救兒子　他「身背8L汽油」下場出爐　

▲詹男持汽油噴槍朝彰化謝姓父子噴灑。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市4月底發生一起驚悚案件，一名謝姓男子騎車載兒子上學，不料70歲男鄰居突向他們狂噴汽油，另一手持點火噴燈。謝男護子心切，跳下車一個箭步，一拳砸在鄰居臉上，當場將人撂倒在地，及時阻止對方點火，但謝的眼睛也受倒化學性傷害，案經檢方火速偵結，依殺人未遂、並對違反兒童少年福利與權益保障法請求加重其刑。

起訴書內容指出，詹男對鄰居謝男心生不滿，預謀犯案，4月17日上午11點33分，到一間百貨商場購買2空桶，再購得含瓦斯罐及噴火器1組，犯案前一晚將空桶注入8公升汽油，準備伺機而動。

案發當天24日上午7時18分許，詹男在住處前見到謝男父子欲外出，右手持高壓噴灑器朝謝男噴灑汽油，左手持噴火器準備點火引燃，謝男見狀當場出拳將人撂倒在地，及時阻止對方點火，謝男的手和左眼也遭到化學性傷害，左側眼表層角膜炎等傷害、謝的兒子疑似吸入有機溶劑氣體。

事後，謝男堅持對鄰居提告傷害、殺人未遂，全案函送地檢署偵辦，詹男向檢方坦承有犯案事實，但檢方調閱監視器畫面及畫面翻拍照片，詹男雖然有潑灑汽油、並未朝旁邊住宅噴灑汽油、亦無朝住宅點火行為，無涉及公共危險。

檢察官認為，被告恐嚇的行為，差點導致2被害人死亡為殺人未遂罪嫌，又故意對未成年謝子犯罪，向法官請求依違反兒童少年福利與權益保障法加重其刑。

據悉，詹男疑患有重度憂鬱症，有就醫記錄，犯案後謝男提告傷害、殺人未遂；警方也在謝男住家加設巡邏箱，加強周邊巡邏，並通報衛生單位進行個案認定後，將嫌犯強制就醫。