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飛東南亞「機票百元有找」　託運行李打5折！航空優惠一次看

▲亞洲航空AirAsia表示，即日起至29日推出線上旅展。（圖／亞航）

▲亞洲航空AirAsia表示，即日起至29日推出線上旅展。（圖／亞航）

記者李宜秦／台北報導

2023台北國際觀光博覽會將於本月26日開展，各航空公司紛紛推出優惠促銷，亞洲航空AirAsia表示，即日起至29日推出線上旅展，飛吉隆坡、馬尼拉、沙巴、宿霧、曼谷、清邁，通通單程未稅99元起，託運費用5折。國泰航空則是今起至31日限時特賣，最多可享88折優惠，香港來回8328元起。

亞洲航空表示，線上旅展共有四大亮點，第一「銅板價99元輕鬆飛東南亞」，8條直飛航線，台北/高雄-吉隆坡、台北/高雄-馬尼拉、台北-沙巴/宿霧/曼谷(廊曼)/清邁，通通單程未稅99元起，販售日期為即日起至5月29日，出發日期為2023年6月5日至2023年11月30日。

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第二「豪華平躺座位4999元起」：台北吉隆坡豪華平躺座位下殺5折，可享40公斤行李託運、平躺座位選擇、餐點、無限期更改日期/時間、優先行李託運登機及報到、提供枕頭與毯子機上使用。販售日期為2023年5月26日早上10點至5月29日，出發日期為2023年6月5日至2023年12月14日。

第三「託運行李5折起」，旅展期間推出台灣出發全航線加購託運行李5折優惠。第四「澳洲、馬爾地夫長程旅行正式時候」：從台北/高雄到吉隆坡轉機至雪梨、墨爾本、柏斯、馬爾地夫單程未稅3038元起，販售日期為即日起至5月29日，出發日期為2023年6月5日至2023年11月30日。

▲台灣虎航冬季班特惠票表促銷海報。（圖／台虎提供）

▲台灣虎航冬季班表促銷今日開賣。（圖／台虎提供）

國泰航空則於今日起至31日期間，於官網推出精選航點限時特賣。於活動期間預訂2023年5月22日至9月30日由台灣出發前往亞洲及紐澳等40個精選航點經濟艙的機票，最高可享票價88折優惠。10月29日復航的名古屋航點，也加入特賣行列。

國泰航空表示，精選優惠航點包括東南亞來回9641元、日本12262元、大陸9422元、中東19672元、澳洲及紐西蘭24951元，適用出發日期至今年9月30日為止，適用艙等為經濟艙。另外，香港也推出最優惠票價8328元起，適用出發日期為今年8月31日為止，適用艙等為經濟艙。

另台灣虎航2023年冬季班表早鳥優惠也於今日10:00起開賣，限時搶購至明日23:59為止，第一波促銷航線包括茨城、東京、名古屋、福岡、小松、新潟，最低1699元起；飛澳門799元起。第二波促銷則於24日10:00起至25日23:59販售，促銷航線包括日、韓、泰等多個城市。

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