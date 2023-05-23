高鐵會員「揪好友入會」兩人搭車都打85折！最多爽拿3張優惠券

▲高鐵公司即日起至6/30止，推出會員專屬「美好同享 推薦有獎」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司即日起至6/30止，推出會員專屬「美好同享 推薦有獎」活動，邀請TGo會員揪好友一同加入，兩人都可同享高鐵指定車次85折購票優惠，推薦越多、優惠越多。

高鐵公司表示，「美好同享 推薦有獎」活動期間，高鐵TGo會員只要登入帳戶，透過「我的活動」頁面，就可輕鬆透過LINE、FB與E-mail分享等多種方式，立即分享專屬「推薦碼」給親朋好友。

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只要被推薦者成功加入高鐵會員，推薦人與被推薦者，就能同享指定車次標準車廂對號座85折購票優惠，每位推薦人最多能獲得3張85折優惠券。

高鐵公司表示，高鐵TGo會員還有更多優惠活動，如點數365平台「5月限定 百點應援」、「月月GO有禮 指定車次88折」以及「美好禮乘 指定會員專屬」，TGo會員服務自2017年10月上線以來，會員人數已超過214萬。

加入高鐵TGo會員除可享受指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，更可利用高鐵會員TGo點數，輕鬆折抵車票票款及兌換各種實用商品。