運能爆發！高鐵7月起每周增9班　5／21起周日4班次「自由座變8節」

▲因應運能爆發，高鐵7月起增班。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後運能大爆發，台灣高鐵公司今(19日)宣布，7月起每周增班9班次，等同每周共提供1025班列車，新班表車票6/2起開賣；此外，5月21日起將調整周日下午至晚間4班北上車次自由座車廂，放大為8節。

台灣高鐵今表示，經觀察旅運需求和列車運用狀況後，規劃自7月1日起，每周增開9班次列車，包括南下6班、北上3班。增開後，每週提供1025班次列車的旅運服務。旅客自6月2日凌晨零時起，即可依照新班表購買7月1日及7月2日開行之各車次車票，後續日程之車票，將依現行預售規定，逐日開放訂購。

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高鐵也提醒，7月起增班特別規劃於周五下午增開2班次南下列車、周日下午至晚間增開3班次北上列車，其中增開之1336車次抵達端點站時間為00:05，將超過過去末班列車時間。

由於周日北上旅運需求大增，高鐵公司也宣布，為舒緩周末收假北部路段北上自由座人潮，5月21日起，將調整周日下午至晚間時段台中站北上區間車自由座車廂數，包括1546車次(16:04發車)、1550車次(17:04發車)、1554車次(18:04發車)及1558車次(19:04發車)等共計4班列車，自由座車廂數調整為8節，其中1至3車、8至12車為自由座。