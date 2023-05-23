遇見困難不放棄　永康中心協助勞工渡過人生低潮

▲永康就業中心就服員郭俊良（左），十分關心阿枝的工作狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

66歲已屆退休年齡的阿枝(化名)，目前仍努力工作，用自己的力量重新站起來，一路上的風雨無數，在工作上及生活上都面臨難題，所幸勞動部勞動力發展署永康就業中心協助阿枝渡過人生低潮，目前她已穩定就業3年，生活及工作上愈來順利，重拾人生信心。



中度聽障66歲的阿枝，原住在台北有優渥的生活，因中年遭到朋友詐騙而簽下本票，欠下巨額債務，導致家庭破碎，先生帶著女兒四處躲債，房產全部被扣押拍賣，打繫太大的她因此失聰，因被追債隻身一人到台南生活，借宿寄居在佛寺裡，為了養活自己及盡到母親的責任，四處做零工，但身材瘦小又無一技之長的她，找工作四處踫壁。

7年前阿枝到永康就業中心善化就業服務台尋求協助，就服員郭俊良知道其經濟狀況，先用政府「臨時工作津貼」安置她在南科火車站工作，解決短期的經濟問題，後續又幫阿枝找了幾間公司的工作，阿枝都相當認真配合，後來因阿枝體能上無法負荷及無法適應環境都無法長期的就業，直至3年前，就服員郭俊良帶著阿枝陪同面試並和雇主遊說，利用「職場再適應計畫」及「僱用獎助津貼」讓雇主僱用阿枝，目前阿枝在翁佳企業擔任作業員工作已穩定就業3年，生活經濟上獲得極大的改善。



翁佳企業雇主翁文聰表示，阿枝雖然聽不見，年紀較大，有時還須用紙筆來溝通工作內容，但她的工作態度非常好，認真學習也不會挑工作，雖然可以屆齡退休，但因阿枝在經濟上有困難，所以只要阿枝想繼續上班，公司就會繼續僱用，翁文聰說，公司目前雇用中高齡的比例超過50％，中高齡體力及反應雖較不如年輕人，但工作態度及穩定性都比年輕人好，所以只要工作上體能可以負荷的，公司都會先給中高齡者及銀髮族工作機會。

郭俊良說，初次見到阿枝時感覺她很不安，知道她連吃住的地方都沒有，了解阿枝的困境後，便盡其所能協助阿枝就業，阿枝在南部沒有朋友及親屬，在就業的過程中常遇到挫折，郭俊良更當起心靈導師，常常鼓勵阿枝，為了女兒自己一定要更堅強，現在看見阿枝的生活獲得改善，也比之前快樂許多，郭俊良在工作上有滿滿的成就感。



永康就業中心表示，因應人口老化及工作年齡人口逐年減少趨勢，政府這幾年對於中高齡及高齡者就業相當重視，高年級生的職場經驗是年輕人難以取代的價值，『中高齡者及高齡者就業促進法』已上路，其中多項措施鼓勵企業提供中高齡者工作機會以續航職場。為讓企業廠商更了解中高齡專法的多項資源，雲嘉南分署將於6月16日於台南地區辦理企業講座，對獎助或相關補助計畫有興趣的事業單位，可洽詢06-2038560轉316。