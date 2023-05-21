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強遷永康二王基督墓園　台南市府手段粗糙家屬組自救會要求保留

▲針對台南市政府即將限期遷葬永康二王基督教公墓，該地家屬近百人21日下午在墓園聚會並成立自救會，與會者均同意主張以「原地保留」為原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對台南市政府即將限期遷葬永康二王基督教公墓，該地家屬近百人21日下午在墓園聚會並成立自救會，與會者均同意主張以「原地保留」為原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市政府即將限期遷葬永康二王基督教公墓，該地家屬近百人21日下午在墓園聚會並成立自救會，與會者均同意主張以「原地保留」為原則，選派出蔡明宏等5位代表，將與台南市政府與基督教聯合服務會進行協商，立委陳以信以身為墓穴主家屬的身分，受邀擔任自救會顧問。

▲針對台南市政府即將限期遷葬永康二王基督教公墓，該地家屬近百人21日下午在墓園聚會並成立自救會，與會者均同意主張以「原地保留」為原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於台南市永康區復華三街巷內的「二王基督教墓園」，為1971年代由伊甸教會、大林教會等台南地區10餘家基督教會共同購置之私有墓地，數十年來已安葬分屬各教會的數百位基督徒。台南市政府提出包括二王基督教公墓在內的永康區開發都市計畫變更，去年在內政部獲得通過，台南市政府於四月間舉辦說明會，將在7至9月間完成遷葬工作，市地重劃工作預計在2028年完成。

▲針對台南市政府即將限期遷葬永康二王基督教公墓，該地家屬近百人21日下午在墓園聚會並成立自救會，與會者均同意主張以「原地保留」為原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

然而近2百位墓穴主家屬代表21日聚集在二王基督教墓園舉行會議，均認為台南市政府處理過程粗糙，絕大多數墓穴主家屬都未在事前獲得應有通知，過程中也從無受到意見徵詢，市府處理程序不公不義，因此組成自救會並選派代表5人，將向台南市政府與墓地產權所有者的基督教聯合服務會進行協商，希望對墓園未來走向取得共識。

▲針對台南市政府即將限期遷葬永康二王基督教公墓，該地家屬近百人21日下午在墓園聚會並成立自救會，與會者均同意主張以「原地保留」為原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自救會以墓穴主為單位選出5位代表，蔡明宏是安平區國平里長與王慶瑜牧師都出身於伊甸教會，方永健現為大林教會牧師，二空教會有徐京台長老與杜建衡教授。立委陳以信是第5代長老教會基督徒，他的祖上有6個墓穴都在二王基督教墓園，因此他以家屬代表身份與會，並當場獲邀擔任自救會顧問，未來將協助自救會爭取墓園家屬應有權益。

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