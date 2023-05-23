5億高中生「無熊貓眼及肚臍烏青」　高大成揪6大疑點：有共犯

記者游瓊華、崔子柔／台中報導

台中18歲賴姓高中生獲贈父親5億房地產，4日和夏男登記同婚2小時後，就在夏男住處墜樓死亡，賴母指控夏男謀財害命，全案仍在調查中。法醫高大成在家屬委託下，21日到案發現場及殯儀館相驗，發現多處疑點，並質疑還有共犯。

高大成受訪指出多項疑點，包括：

一、賴生從10樓墜下，照拋物線原理，不太可能臥倒在緊鄰大樓的草皮上。

二、賴生身上「沒有熊貓眼、肚臍烏青」傷勢，也就是沒有顱內、腹腔出血。

三、賴生只有一隻右手閉鎖性骨折，判斷可能是生前就受傷。

▲▼台中身家5億賴姓高中生命案，高大成重返現場。（圖／記者許權毅攝）



四、賴生倒臥處的草已枯委，高大成認為可能是生前被下藥，墜樓後吐出有毒物質造成。

五、高大成判斷，賴生可能是遭下毒後，被帶至低樓層丟下。

六、「一個年輕人（指夏男）犯案到如此縝密、天衣無縫有難度」，高大成認為不排除有共犯，建議檢警深入調查，並逐層採集指紋。

▲賴姓高中男（右）獲贈父親（左）5億房地產。（圖／讀者提供）



針對高大成的說法，台中地檢署則回應，檢察官是法定公益代表人，辦案需要以法律為宗、證據為憑藉，相驗、解剖程序都已完成，還要等待解剖鑑定報告出爐，遺體也已發還家屬，至於家屬、相關人員在訴訟程序外的言論、作為，只能給予尊重，無法多作評論。