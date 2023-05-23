　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

面對丈夫、兒子相繼離世，賴母（中）悲痛萬分。

▲面對丈夫、兒子相繼離世，賴母（中）悲痛萬分。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市1名18歲的賴姓高三男生，因父親過世，繼承5億元房產土地，卻離奇墜樓身亡，更詭異的是，案發前2小時，他還與替父親處理不動產事宜的夏姓地政士之子夏男登記結婚。為何年紀輕輕卻急著結婚？並非男同志卻與同性結婚？賴母指控，夏男利用房產當誘餌，拐騙兒子，謀財害命！

賴母告訴本刊，5月4日案發當天，兒子向學校請假，準備將父親的牌位迎回家，沒想到出門前，夏男突然跑到賴家，以「教授如何處理房地產」為由，要賴男帶著身分證件跟他出門，不料2個多小時後，她竟接到噩耗，說兒子從夏男的住處跳樓身亡。

夏姓地政士（右）及兒子（左）被檢方列為關係人、嫌疑人，接受調查。（翻攝畫面）

▲夏姓地政士（右）及兒子（左）被檢方列為關係人、嫌疑人，接受調查。

賴母透露，在相驗時，夏男告訴檢察官，因為賴父生前曾經表示：「3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰。」為協助賴男取得房產，才決定前往戶政事務所登記結婚，結束後2人回到夏男住處，賴男在客廳喝啤酒，夏男去洗澡，不知道為何賴突然跳樓輕生。

對於夏男說法，賴母無法接受，她告訴本刊，夏父與賴父認識多年，賴父買賣土地房產皆由夏父處理，法律系畢業的夏男知道她兒子身價5億元，才騙他登記結婚，再將他害死，企圖以配偶身分繼承遺產。

案發當天，夏男來到賴家（圖）把賴男帶往戶政事務所登記結婚。

▲案發當天，夏男來到賴家（圖）把賴男帶往戶政事務所登記結婚。

人命關天，台中檢警不敢馬虎，案發後立刻展開調查，目前已掌握墜樓瞬間的監視器畫面，也在夏家十樓陽台採到死者的指紋、掌紋、鞋印，完整清晰，雖然看起來跳樓自殺的可能性較大，但也不排除遭人設局、加工自殺。

檢警為了釐清真相，已將死者及夏男的手機送數位鑑識，並等待死者的解剖報告出爐，確認死因及是否有毒物反應。本刊調查，法醫解剖遺體時，發現死者的顱內大量出血、全身多處骨折，初步推論是跳樓，但因案發地點是夏男住處，加上夏、賴2人才剛登記結婚，夏男有殺人動機，所以檢察官偵訊之後，依殺人罪嫌諭令夏男30萬元交保，並未直接請回。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★鏡週刊提醒您： 因應武漢肺炎疫情，有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922

更多鏡週刊報導
【五億男墜樓內幕2】生前骨折才墜樓？　高大成提3大疑點籲詳查
【五億男墜樓內幕3】自殺？他殺？追真相　資深鑑識警官來解析
【五億男墜樓內幕】婚後2小時離奇墜樓　5億高中生命案揭密

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間
「台灣第一媽媽包」創辦人爆惡意倒債7千萬　竟還高調炫富
密集恐懼症避開！馬陸大軍蠕動畫面曝　眾人驚呼：大地震前兆？
快訊／桃園深夜雷雨驚見「巨大漩渦」　機車全倒電桿斷
生父疑1句話害死5億高中生：誰先結婚就過戶給誰　高大成提3疑
58歲《雷神索爾》男星離世！　才剛確定拍星戰系列作
《小姐不熙娣》班底女星過夜陳奕！　「車內含情」全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

倒債7千萬爽炫富！　「台灣第一媽媽包」創辦人回應了

妻車震同事再約摩鐵「壞壞一下」　夫見綠光對話氣炸

5億高中生「無熊貓眼及肚臍烏青」　高大成揪6大疑點：有共犯

高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

蘆洲越堤道積水封閉　警「赤腳泡水」疏導民眾

生父疑1句話害死5億高中生：誰先結婚就過戶給誰　高大成提3疑點

「台灣第一媽媽包」創辦人爆惡意倒債7千萬　竟還高調炫富

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

妹子收錢「純抱睡」　好色廚師凍未條因1點遭判刑

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

倒債7千萬爽炫富！　「台灣第一媽媽包」創辦人回應了

妻車震同事再約摩鐵「壞壞一下」　夫見綠光對話氣炸

5億高中生「無熊貓眼及肚臍烏青」　高大成揪6大疑點：有共犯

高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

蘆洲越堤道積水封閉　警「赤腳泡水」疏導民眾

生父疑1句話害死5億高中生：誰先結婚就過戶給誰　高大成提3疑點

「台灣第一媽媽包」創辦人爆惡意倒債7千萬　竟還高調炫富

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

妹子收錢「純抱睡」　好色廚師凍未條因1點遭判刑

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

柯文哲搶當「非賴共主」劇本曝！　一句話破解棄柯保侯

屏東3D鐵人體驗　陸海空一次挑戰…報名費每人6000元

美女主播閃電宣布全家移居美國！　尪脫口「老婆暫時沒工作」她大翻白眼

倒債7千萬爽炫富！　「台灣第一媽媽包」創辦人回應了

美債危機協商卡關　我金融業曝險1.38兆

妻車震同事再約摩鐵「壞壞一下」　夫見綠光對話氣炸

WHA美日英法發言相挺：「我們」必須包含台灣

瑪娃估明轉強颱　最快可能影響時間曝

LEXUS「最便宜、入門全新休旅來了」！LBX今年登場　搭1.5油電

魔鬼爸嚴格訓練10隻鵝　喊跑步、坐下全員照做

社會熱門新聞

即／男大生騎車撞千萬賓利 　ICU搶救中

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

男子3小時獲利1600萬 匯款遇警才知已被詐上百萬

北市路樹倒塌　壓4車1人送醫

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

生父：3兒誰先結婚就過戶給誰　害死5億高中生？

鸚鵡電桿炸出火花　台電2原因不求償

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

5億學生亡　校方：他有心儀女同學

土城民宅2樓外牆倒　小吃攤天降碎石

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

更多熱門

相關新聞

5億學生亡　校方：他有心儀女同學

5億學生亡　校方：他有心儀女同學

台中一名擁有5億房產的18歲賴姓高中生，近日與26歲夏姓男子登記結婚，不料2小時後突然從夏男住家墜樓身亡，事件引發社會關注。對此，賴男就讀的高中透露，賴生就讀二、三年級期間，才因為心儀的女同學多次尋求老師建議，班導與輔導老師得知賴生在結婚後過世都十分驚訝與不捨。

一通電話　她被家人連累跌進債務漩渦

一通電話　她被家人連累跌進債務漩渦

5億高中生擁30房產墜亡　專家：都是熱門地點

5億高中生擁30房產墜亡　專家：都是熱門地點

高大成相驗5億高中生無證據能力

高大成相驗5億高中生無證據能力

5億高中生離奇墜樓「死因惹議」

5億高中生離奇墜樓「死因惹議」

關鍵字：

鏡週刊5億高中生

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆」

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

班傑曝分手劉雨柔原因：沒有心理準備會結束

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

即／雷電移入　升級豪雨警報9縣市

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面