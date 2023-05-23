5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

▲面對丈夫、兒子相繼離世，賴母（中）悲痛萬分。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市1名18歲的賴姓高三男生，因父親過世，繼承5億元房產土地，卻離奇墜樓身亡，更詭異的是，案發前2小時，他還與替父親處理不動產事宜的夏姓地政士之子夏男登記結婚。為何年紀輕輕卻急著結婚？並非男同志卻與同性結婚？賴母指控，夏男利用房產當誘餌，拐騙兒子，謀財害命！

賴母告訴本刊，5月4日案發當天，兒子向學校請假，準備將父親的牌位迎回家，沒想到出門前，夏男突然跑到賴家，以「教授如何處理房地產」為由，要賴男帶著身分證件跟他出門，不料2個多小時後，她竟接到噩耗，說兒子從夏男的住處跳樓身亡。

▲夏姓地政士（右）及兒子（左）被檢方列為關係人、嫌疑人，接受調查。



賴母透露，在相驗時，夏男告訴檢察官，因為賴父生前曾經表示：「3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰。」為協助賴男取得房產，才決定前往戶政事務所登記結婚，結束後2人回到夏男住處，賴男在客廳喝啤酒，夏男去洗澡，不知道為何賴突然跳樓輕生。

對於夏男說法，賴母無法接受，她告訴本刊，夏父與賴父認識多年，賴父買賣土地房產皆由夏父處理，法律系畢業的夏男知道她兒子身價5億元，才騙他登記結婚，再將他害死，企圖以配偶身分繼承遺產。

▲案發當天，夏男來到賴家（圖）把賴男帶往戶政事務所登記結婚。

人命關天，台中檢警不敢馬虎，案發後立刻展開調查，目前已掌握墜樓瞬間的監視器畫面，也在夏家十樓陽台採到死者的指紋、掌紋、鞋印，完整清晰，雖然看起來跳樓自殺的可能性較大，但也不排除遭人設局、加工自殺。

檢警為了釐清真相，已將死者及夏男的手機送數位鑑識，並等待死者的解剖報告出爐，確認死因及是否有毒物反應。本刊調查，法醫解剖遺體時，發現死者的顱內大量出血、全身多處骨折，初步推論是跳樓，但因案發地點是夏男住處，加上夏、賴2人才剛登記結婚，夏男有殺人動機，所以檢察官偵訊之後，依殺人罪嫌諭令夏男30萬元交保，並未直接請回。

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