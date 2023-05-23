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國際機車展驚見「極品正妹」出現！　爆乳到令人昏頭

北京國際機車展，爆乳正妹少不了！網驚「極品到昏頭」。（翻自微博）

▲北京國際機車展，爆乳正妹少不了！網驚「極品到昏頭」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國北京在本月19至22日舉辦「國際摩托車展」，按照車展的「慣例」，現場除了有多款新潮車種，正妹車模更是少不了， 吸引不少老司機前來看車、拍妹子。

這次「北京國際摩托車展覽會」的大會主軸，強調提供中國摩托車國際化、高端、權威的一行業平台，展示國際領先的摩托車生產工業和產品，以及展示和引領摩托車文化發展，並吸引眾多國際主要的摩托車生產企業參展，促進摩托車文化的健康發展。現場的參加民眾也指出，有許多新潮特殊的車款，也在展示會上亮相，讓許多機車迷都相當興奮。

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車展的另一個看點，就是正妹車模們，更是老司機們忙於拍攝的對象，就有網友說：「男人必須得有一些愛好，冒著大雨和堵車也要去看看。」雖然這次會場上請來不少正妹小模，但有網友認為「品質」差強人意，雖然有些車模號稱「極品正妹」，但有網友直言：「真的讓我看到暈頭想吐。」還有網友諷刺地說：「像我家隔壁的鄰居...」

現場車模。（翻自微博）

另一位車模。（翻自微博）

這位算是現場比較多老司機關注的。（翻自微博）

有網友認為這次的車模太平凡。（翻自微博）

現場還是吸引不少老司機拍車模。（翻自微博）

 

北京國際機車展　爆乳正妹少不了！網驚「極品到昏頭」

 


【點擊看完整全文】

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