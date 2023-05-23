星宇降落遇亂流「像坐大怒神」！旅客尖叫嚇到哭　驚險第一視角曝

記者閔文昱／綜合報導

隨著鋒面22日晚間通過台灣，西半部天氣轉不穩定，北部地區出現強烈雨勢，連帶影響航班降落。一名搭乘22日晚間航班民眾形容，當時機艙內劇烈晃動，彷彿是在坐「大怒神」一般，不少乘客被嚇到尖叫連連，甚至讓他「第一次坐飛機坐到哭」，直到聽到空服人員廣播即將降落消息，全機才鬆一口氣，爆出熱烈掌聲。

受到天氣影響，22日晚間有5架班機遭遇風切，重飛後請求轉降高雄小港機場，包括華信航空1276班次（金門飛松山機場）、長榮航空BR238、BR216兩航班、星宇JX718，及馬來西亞航空MH68班機。另外也有其他班機因天候因素，降落時遭遇亂流。

搭乘星宇航空JX-746的陳先生分享，當時雲層對流旺盛，整個機艙彷彿成了「大怒神」，不斷劇烈晃動，使得原本準備降落的飛機必須推起引擎重飛，所幸再次降落後安全著地，但看到機場消防隊車組燈全亮，才得知真的發生狀況。

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▲有網友分享當時飛機降落情況。（圖／網友陳彥名提供，下同）

陳先生分享當時畫面，只見機艙外暴雨閃電不斷，機艙內則是因亂流影響激烈搖晃，許多乘客被嚇得驚呼連連。陳先生形容，當時驚險瞬間甚至有讓他閃過人生跑馬燈的感覺，更稱這是他人生第一次坐飛機坐到哭，直到空服人員廣播飛機即將降落，所有乘客才鬆了一口氣，響起劫後餘生的掌聲。

陳先生感激地說，真的要為該機組人員拍拍手，讓飛機能平安降落，「今天無人機的誤點怒氣全消，如果可以，俺想請機長吃個飯～」畫面在臉書曝光後，不少網友也紛紛留言「這我應該會大哭，太可怕了」、「可怕…會閃尿！」、「好刺激…是驚險的那種。而且晃那麼一下，整個人寒毛都豎起來了」。