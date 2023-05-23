「國造潛艦」下半年要下水　國防部：明年5月變今年9月

▲蔡英文總統主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／翻攝自臺灣國際造船公司）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文舉行520就職7周年記者會時提到，第一艘國造潛艦IDS原型艦將會在今年下半年下水。先前國防部與海軍在立法院提出的報告，則是預計明年5月下水，但是近期也傳出有今年9月下水的言論，引發了是否為「政治下水」的討論。

國家安全會議諮詢委員、總統府「國造潛艦專案小組」召集人黃曙光，今年5月初在海洋大學與中山大學演講時，首度證實國造潛艦首艘原型艦將於9月下水，並預計明年3、4月有機會讓他隨艦，出海督導海上測試任務。

立委吳斯懷在今年5月4日質詢「潛艦國造」議題時，要求國防部長邱國政將「下水的定義」講清楚，千萬不要受到國安高層的壓力「政治下水」，應該按標準、按期程完成各階段測試。

▲有關潛艦國造下水期程安排，邱國正強調，「絕對不會為討好某個人」。（圖／翻攝自YouTube／立法院）



邱國正對此回應表示，此事一切以安全作考量，當初有很多紛紛擾擾，（當初）講說明年5月下水，但「台船評了又評」，才有了今年9月下水這個言論出來，但一定以安全為原則。

邱國正強調，「絕對不會為討好某個人，哪個人指導，我以安全為考量，我聽專業人員。」

根據《聯合報》報導，國防部21日的說法，已不見反對字眼。知情官員說，此事業經三軍統帥確認，國軍自無法再堅持原先立場，而若台船能如期如質在海軍驗收的標準下提前到達「下水」的標準，國防部、海軍沒有反對理由。

▲台船董事長鄭文隆。（圖／記者廖婕妤攝）



根據《中央社》報導，台船董事長鄭文隆表示，在台船3班制、24小時施工下，預計9月中旬可將全數船段及帆罩對接完成，並超前在9月底達到「下水」節點。

鄭文隆強調，台灣社會有個毛病，就是很愛「唱衰」未完成的重大工程，但台船的工程師們都很會忍耐，現在終於要開花結果，「我們沒有愧對國家」。