歐盟官員：烏克蘭飛行員開始在波蘭受訓操作F-16

▲歐盟官員表示，烏克蘭飛行員已在波蘭受訓F-16。（圖／路透）



文／中央社

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，在美國點頭放行之後，波蘭已展開訓練烏克蘭飛行員駕駛美製F-16戰機的計畫。

法新社報導，波瑞爾在布魯塞爾的歐盟防長會議上表示：「我很高興F-16飛行員訓練終於在數個國家展開，這需要時間，但愈早（開始）愈好。」

被要求具體說明訓練是在哪些國家展開時，波瑞爾回答：「比方說波蘭。」

一名不具名歐洲外交官向法新社證實，訓練計畫已在波蘭展開。波蘭國防部拒絕就此發表評論。

烏克蘭稱需要F-16以擊退俄羅斯的入侵。美國總統拜登（Joe Biden）上週才同意讓烏國飛行員在F-16戰機上受訓。

波蘭幾個月前就表示，已準備好訓練烏克蘭飛行員操作F-16。波蘭是鄰國烏克蘭最堅定的支持者，也已成為訓練烏國軍人、供應武器給基輔的重要樞紐。

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）在會上表示，多個力挺基輔的西歐國家正準備「儘速」開始訓練烏克蘭飛行員操作F-16戰機。

她說：「這是跟丹麥、比利時、英國和其他盟邦的聯合行動，所以是一項協同行動。既然我們知道（華府）已開綠燈，我們將加快速度。」

美國之前因擔心所需時間冗長、價格高昂、可能加劇與俄羅斯緊張關係等問題，一直拖延避談提供先進戰機一事。

歐龍仁說，訓練將是「第一步」，最終將供應西方戰機給基輔。