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快訊／「突然下暴雨」竹桃大雷雨猛砸1小時！氣象局示警

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲竹桃3縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，鋒面通過易有短延時強降雨，今晚（22日）9時30分已經針對苗栗以北7縣市發布「大雨特報」，包括北北基、桃竹苗，並於10時31分發布「大雷雨即時訊息」，警戒區域為新竹縣、新竹市、桃園市，持續時間至11時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雨突然來襲，不少網友紛紛驚呼「新竹狂風暴雨」、「下超大的啦」、「又在打雷閃電了」、「蘆洲大雨 ing」、「龍潭突然下暴雨了」、「中壢大風大雨加打雷」、「竹北大暴雨」、「林口雨好大」、「被雷聲和閃電嚇醒」，但也有不少南部民眾嘆「都下在北台灣了，快點往南壓丫」、「新竹又要成重災區了嗎？」

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氣象局統計，截至今晚10時，全台累積雨量前10名測站為：
● 74.5 mm 桃園市桃園農改
● 70.5 mm 桃園市楊梅
● 69.0 mm 桃園市水尾
● 69.0 mm 桃園市中央大學
● 62.5 mm 桃園市中大臨海站
● 61.5 mm 新竹縣外湖
● 61.0 mm 新竹縣西濱N066K
● 57.5 mm 桃園市國二E009K
● 57.5 mm 南投縣卡奈托灣
● 55.5 mm 桃園市農工中心

▼截至晚間10時桃園累積雨量達到74毫米。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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